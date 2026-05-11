Virgil van Dijk'tan Galatasaray'a yine beğeni!

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, bir kez daha Galatasaray'ı heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Hollandalı savunma oyuncusu, sosyal medyada yine sarı-kırmızılılar ile ilgili bir beğenide bulundu.
Virgil van Dijk, Galatasaray forması giyen vatandaşı Noa Lang'ın şampiyonluk sonrası paylaşımına beğeni gönderdi.
Liverpool forması altında bu sezon 53 maçta süre bulan 34 yaşındaki savunma oyuncusu, savunma performansının yanı sıra 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
