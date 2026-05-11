Fenerbahçe'de büyük hedef Oblak

Seçimli olağanüstü genel kurula gidecek Fenerbahçe'de kadro önemli ölçüde şekillenecek. Söz konusu değişimlerden birinin de kale bölgesinde olması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre Sarı-Lacivertliler'de başkan adaylarının kaleci bölgesi için en önemli adayı Jan Oblak...
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin, Sloven kalecinin menajeri ile temasa geçeceği gelen bilgiler arasında!
33 yaşındaki kalecinin, Atletico Madrid ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunuyor.
