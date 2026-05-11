Frenkie de Jong: 'Bu şampiyonluk daha özel'

Barcelona forması giyen Frenkie de Jong, Real Madrid maçı ve şampiyonluk sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Frenkie de Jong, "Bu şampiyonluk, Madrid'i evimizde yenerek kazandığımız için daha da özel. Şimdi bunu taraftarlarla birlikte kutlayacağız." dedi.



Hollandalı orta saha oyuncusu, "Hansi Flick çok önemli. Fikirleri çok net ama bunun içinde oyunculara büyük bir özgürlük tanıyor. Böylece sahip olduğumuz kaliteyi gösterebiliyoruz." sözlerini sarf etti.



Frenkie de Jong, "İspanya'nın açık ara en iyisi olduk. Elbette Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz, hedefimiz bu. Gelecek yıl başka bir fırsatımız olacak." diye konuştu.



