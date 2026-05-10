Deniz Öncü, Moto2 Fransa yarışını 14. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Fransa Grand Prix'sinde 14. oldu.
Le Mans Pisti'nde düzenlenen şampiyonada Red Bull Elf Marc VDS sürücüsü Deniz Öncü, 21. cepten başladığı yarışı 14. sırada geçti.
Yarışı, Pramac Yamaha adına yarışan İspanyol pilot Izan Guevara kazandı.
