Atletico Madrid'e bir şok daha!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geride bıraktığımız hafta içinde veda eden Atletico Madrid, La Liga'ya da yenilgiyle döndü.
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golü 62. dakikada Borja Iglesias attı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 63 puanda kaldı. Celta Vigo, 50 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Atletico Madrid, Osasuna deplasmanına gidecek. Celta Vigo, sahasında Levante'yi ağırlayacak.
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golü 62. dakikada Borja Iglesias attı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 63 puanda kaldı. Celta Vigo, 50 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Atletico Madrid, Osasuna deplasmanına gidecek. Celta Vigo, sahasında Levante'yi ağırlayacak.