Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması!

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağız. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
Bayrampaşa'da özel bir otelde İstanbul Samsunsporlular Derneği'nin düzenlediği 'Atatürk'lü Arma Avrupa'da' adlı kitap tanıtım etkinliği düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Samsunspor'un taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp yöneticileri, İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Hakan Ardal, şarkıcı Çağla Korkmaz, taraftarlar ve spor yorumcuları katıldı.
"BİR GÜN MUTLAKA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRACAĞIZ"
Etkinlikte konuşan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarlara Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracaklarını söyledi. Yıldırım, "Şampiyon olmak istiyoruz. Ama bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil, futbolcuların da yapabileceği bir şey değil, yeter ki taraftarlar bu son Galatasaray maçında olduğu gibi tribünleri doldursunlar. O maçta da gördük ki Samsunspor taraftarı stadı tamamen doldurduğunda ve galibiyeti istediğinde futbolcular bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Galatasaray'a karşı sansasyonel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki sene yine Avrupa kupalarına gitmek için oynayacağız. Teknik direktörde Alman ekolünden vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim aradığım disiplin onlarda var. Bugüne kadar gelen hocalar içerisinde en iyisinin Fink olduğunu söylemem lazım. Allah bana nasip etti ve Samsunspor başkanı oldum. Açıkçası çocukken hiç aklıma bile gelmeyecek bir şeydi. İyi ki Samsunsporluyuz. Başarılar elde ediyoruz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Büyük kulüp kültürü oluşturmamız lazım. Samsun'un çocukları yıllarca üzüntüden ağlamışlardı. Şimdi ise yüzleri gülüyor ve bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.
Ardından söz alan yazar Mehmet Yılmaz ise Samsunspor ve çocuklar temalı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarını ardından Samsunspor tribünlerinin gol müziği olan 'ara beni öptüm seni' şarkısıyla ünlenen Çağla Korkmaz, taraftarlara ve geceye katılanlara mini bir konser verdi. Konser öncesinde konuşan Korkmaz, "Oldukça kötü bir zamandan geçiyordum ama Samsunspor taraftarlarının 'Ara beni'yi sahiplenmesi beni adeta yeniden ayağa kaldırdı. Bu nedenle kendimi bir Samsunsporlu gibi hissediyorum, sizlerden hiçbir farkım yok. Gol müzikleri çaldıkça çok mutlu oluyorum" diye konuştu.
Etkinlik, imzalı forma ve Samsunspor'un Avrupa macerası çalışması olan tablonun sunumunun ardından, hatıra fotoğrafları çekilerek sona erdi.
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması!
Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İstanbul Samsunsporlular Derneği'nin düzenlediği 'Atatürk'lü Arma Avrupa'da' adlı kitap tanıtım etkinliğinde konuştu.
Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağız. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Trabzonspor'da Ernest Muçi pazarlığı
-
9
Sadettin Saran'dan Konyaspor maçına saatler kala açıklama!
-
8
Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
-
7
Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
-
6
Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla ilk kupasını kazandı
-
5
Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!
-
4
Real Madrid, Valverde ile Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı
-
3
Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
2
Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak
-
1
Galatasaray - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler
- 17:40 Alvaro Arbeloa'dan köstebek sorusuna cevap!
- 17:31 Ederson'dan Fenerbahçe kararı!
- 17:22 Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek!
- 17:15 Messi, Dünya Kupası'ndaki favorisini seçti!
- 17:14 Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!
- 16:49 İnanılmaz olay: Yangın tüpü sıktı, kadro dışı kaldı!
- 16:27 Liverpool ile Chelsea puanları paylaştılar!
- 16:11 Kasımpaşa'da Adem Arous'a tarihi bonservis!
- 15:46 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Emirhan Topçu
- 15:32 Ergin Ataman: 'Hakemler hakkında konuşursam para cezası ödeyeceğim!'
- 15:25 Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray açıklaması!
- 15:21 Bodrum FK'nın inancı tam
- 15:11 Aliağa FK'da sportif direktör Erdem Özgenç oldu
- 14:48 Alvaro Arbeloa'dan Valverde ve Tchouameni için açıklama
- 14:43 Sadettin Saran'dan Konyaspor maçına saatler kala açıklama!
- 14:33 Basketbolda İzmir'in kader günü
- 14:27 Merkezefendi'nin ligde son hafta konuğu Erokspor
- 14:26 Fatih Terim'den Arda Turan ve Hull City açıklaması
- 14:22 Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
- 14:19 Manisa Basket perdeyi kapatıyor
- 14:14 Muğlaspor tarihi finalde
- 14:10 Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor
- 14:04 Milli para masa tenisçilerden 4 madalya birden!
- 14:03 2. Lig'i en düşük puanla bitiren takım Yeni Malatyaspor
- 14:02 Kavurat: "Olimpiyat için ilk adımımı altınla atmak istiyorum"
- 13:58 Gaziantep Basketbol'da Süper Lig'e son iki adım kaldı
- 13:57 Adem Bona'lı Philadelphia 76ers darmadağın oldu
- 13:56 Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek
- 13:30 Necla Güngör Kıragası: ''Her ayrılığımız vicdan azabı''
- 13:19 Avrupa basınından Fenerbahçe Beko'ya övgüler!
- 13:06 Süper Lig'in alt tarafında hesap kitap zamanı!
- 13:05 Onuachu, Trabzon efsanelerini kovalıyor
- 12:54 Trabzonspor'da Ernest Muçi pazarlığı
- 12:44 Fenerbahçe'de seçim öncesi teknik direktör planı
- 12:17 Victor Osimhen, Antalyaspor'a bilendi
- 12:15 Oh, sessizliğini bozmak istiyor
- 12:09 EuroLeague'de Final Four'un müdavimi: Fenerbahçe
- 12:00 Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 11:59 Beşiktaş - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 11:40 Beşiktaş kabuk değiştirecek
- 11:36 Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!
- 11:30 Aziz Yıldırım futbol aklını belirledi!
- 10:49 Serdal Adalı'nın büyük uğraşı: Sergen Yalçın
- 10:46 Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
- 10:34 Enzo Maresca'dan Fenerbahçe'nin teklifine yanıt
- 10:26 Fenerbahçe'de yeni yönetimi bekleyen büyük yük!
- 10:07 Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!
- 09:53 Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak
- 09:47 Galatasaray'da çılgın şampiyonluk primi! Okan Buruk'tan ödül
- 09:46 Beşiktaş'ta hedef Liverpool'un yıldızı!
- 09:24 Beşiktaş'ta hedef Luis
- 02:14 Galatasaray - Antalyaspor: Muhtemel 11'ler
- 01:24 Serie A'ya yükselen 2. takım Frosinone
- 01:17 Lens galip geldi, Nantes küme düştü
- 01:06 Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla ilk kupasını kazandı
- 00:42 Milli halterciler, Mısır'da 4 bronz madalya kazandı
- 00:38 Novak Djokovic, Roma Açık'taki ilk maçında elendi
- 00:35 3. Lig'de play-off finaline yükselen takımlar belli oldu!
- 00:33 Fenerbahçe Beko'da yıldızlardan Final Four sözleri!
- 00:29 Panathinaikos-Valencia eşleşmesi 5. maça uzadı
Alvaro Arbeloa'dan köstebek sorusuna cevap!
Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!
İnanılmaz olay: Yangın tüpü sıktı, kadro dışı kaldı!
Alvaro Arbeloa'dan Valverde ve Tchouameni için açıklama
Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor
Serie A'ya yükselen 2. takım Frosinone
Hull City, Millwall ile yenişemedi: Turu ikinci maça bıraktı
Juventus'tan Reijnders hamlesi!
Real Madrid, Valverde ile Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı
Real Madrid ve Jose Mourinho arasında ilk görüşme!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24