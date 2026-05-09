08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla ilk kupasını kazandı

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal, Al Kholood'u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Yusuf Akçiçek, Al Hilal formasıyla ilk kupasını kazandı.

calendar 09 Mayıs 2026 01:06
Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al-Hilal ile Al-Kholood karşı karşıya geldi. Al-Hilal, rakibini 90 dakika sonucunda 2-1 mağlup etti ve kupaya uzandı.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Nasser Al-Dawsari ve 45+2. dakikada Theo Hernandez attı. Al-Kholood'un tek golü ise 4. dakikada Ramiro Henrique'den geldi.

Milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek, 46. dakikada Al-Harbi yerine oyuna dahil oldu.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Al Hilal, sahadan galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Al Hilal, son dört sezondaki üçüncü Kral Kupası zaferini elde ederken kulüp tarihindeki 12. şampiyonluğunu yaşadı. 

Ayrıca teknik direktör Simone Inzaghi ve milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek kulüple ilk kupasını kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
