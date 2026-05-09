Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla ilk kupasını kazandı

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al-Hilal ile Al-Kholood karşı karşıya geldi. Al-Hilal, rakibini 90 dakika sonucunda 2-1 mağlup etti ve kupaya uzandı.



Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Nasser Al-Dawsari ve 45+2. dakikada Theo Hernandez attı. Al-Kholood'un tek golü ise 4. dakikada Ramiro Henrique'den geldi.



Milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek, 46. dakikada Al-Harbi yerine oyuna dahil oldu.



İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Al Hilal, sahadan galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu.



Bu sonuçla Al Hilal, son dört sezondaki üçüncü Kral Kupası zaferini elde ederken kulüp tarihindeki 12. şampiyonluğunu yaşadı.



Ayrıca teknik direktör Simone Inzaghi ve milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek kulüple ilk kupasını kazandı.



