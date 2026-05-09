08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Uğur Uçar'dan şampiyonluk ve play-off sözleri

Uğur Uçar, Arca Çorum FK'nin play-off turunda rakibini 1-0 yenerek yarı finale yükseldiği maçta disiplinli oyun planını sahaya başarıyla yansıttıklarını ve taraftar desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

calendar 08 Mayıs 2026 20:20 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 00:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında aldıkları galibiyete ilişkin, "Özellikle ilk yarıda mücadele gücü yüksek, savunma disiplini sağlam ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir takım görüntüsü ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankaragücü'nü 1-0 yenerek ikinci tura yükseldikleri karşılaşmaya ilişkin açıklama yapan Uçar, şampiyonluğa giden yolda ilk play-off engelini planladıkları oyun formatını sahaya doğru şekilde yansıtarak geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Uçar, "Hafta boyunca rakibimizin oyun kurulumundaki rotasyonlarını detaylı analiz ederek çalışmalarımızı bu doğrultuda planladık. Özellikle ilk yarıda mücadele gücü yüksek, savunma disiplini sağlam ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Oyun kurulumunda rakibimizin zaaflarını değerlendirmeye çalıştık ve bunu sahaya başarılı şekilde yansıttık. Bulduğumuz golün yanı sıra rakibimizin aut başlangıçlarındaki eksiklerini de doğru analiz ettik. İkinci topları kaybetmeleri sonrası bloklar arasındaki mesafenin açılmasını ve kalecinin önde konumlanmasını iyi değerlendirerek ikinci golü bulduk. Ancak nedenini anlayamadığımız bir şekilde gol geçersiz sayıldı. Maçın son bölümünde ise skoru koruma adına daha kontrollü oynadık ve sahadan gol yemeden 1-0 galip ayrılarak adımızı yarı finale yazdırdık." ifadelerini kullandı.

Maça gösterilen ilgiden ötürü taraftarlara teşekkür eden Uçar, şunları kaydetti:

"Çorum şehrine yakışan müthiş atmosferin oluşmasında emeği geçen herkese; özellikle taraftar gruplarımız olan Siyah Duvar, Kırmızı Şimşekler ve Devane City'ye, son düdüğe kadar hiç susmadan verdikleri destek için teşekkür ediyor, 'İyi ki varsınız' demek istiyorum. Yolumuz da hedefimiz de amacımız da belli. Arca Çorum FK, her şeyiyle sahada olmaya ve tüm gücünü göstermeye devam edecektir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
