Redick'ten hakemlere ve OKC'ye sert eleştiri: 'LeBron kadar az düdük alan görmedim'

JJ Redick, Los Angeles Lakers'ın Oklahoma City Thunder'a karşı aldığı Game 2 mağlubiyetinin ardından hakem yönetimine sert sözlerle yüklendi. Redick özellikle LeBron James'in gördüğü muameleden büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti.



125-107 sona eren maç sonrası konuşan Lakers koçu, LeBron'un yıllardır hak ettiği düdükleri alamadığını savundu:



"LeBron James, gördüğüm tüm yıldız oyuncular arasında en kötü düdüğü alan oyuncu. İki yıldır onunlayım. Küçük oyuncular teatral hareketler yapabildiği için daha kolay faul alıyorlar. LeBron gibi fiziksel olarak güçlü oyuncular için bu daha zor. Ama adam resmen darbeleniyor ve bu gece yine darbelenmeye devam etti."



Redick, bunun yalnızca bu seriyle ilgili olmadığını da ifade etti:



"Bu yeni bir durum değil, sadece bu hakem ekibiyle ya da bu seriyle alakalı da değil. Sürekli faul alıyor ama çalınmıyor. Potaya giderken kafasına en çok darbe alan oyunculardan biri ve buna rağmen çok nadir düdük çıkıyor."



LeBron James karşılaşmayı 23 sayı, 6 asist ve 3 top çalmayla tamamladı. Süper yıldız oyuncu 38 dakikada sahada kalırken 18 şutta 9 isabet buldu ve serbest atış çizgisinden 4'te 4 attı.



2. maç boyunca hakem kararları büyük tartışma yarattı. Lakers oyuncularının maç boyunca oldukça sinirli olduğu gözlemlenirken, maç sonunda Austin Reaves ile hakem ekibi arasında sahada tansiyon yükseldi.



Thunder'ın fiziksel oyununun belirgin şekilde hissedildiği mücadelede Redick, hakemlerin Oklahoma City lehine çok fazla temasa göz yumduğunu savundu.



"Geçen gün alaycı şekilde onların faul yapmadan en rahatsız edici takım olduğunu söylemiştim. Ama her pozisyonda faul yapan birkaç oyuncuları var ve iyi savunmaların çoğunda bu olur."



Redick açıklamalarının devamında özellikle bazı pozisyonlara dikkat çekti:



"SGA potaya giderken dokunma faulü alıyor ama bizim oyuncularımız Jaxson'a giriş pası vermeye çalışırken üst üste dört pozisyonda resmen darbeleniyordu. Jalen Williams iki koluyla formasını çekiyordu."



Lakers koçu son olarak Thunder'ın zaten savunması zor bir takım olduğunu ancak hakemlerin faulleri çalması gerektiğini söyledi:



"Zaten oynaması yeterince zor bir takım. Ama faul yapıyorlarsa bunu çalmanız gerekir. Çünkü faul yapıyorlar."



NBA yönetiminin Game 2'deki tartışmalı pozisyonlarla ilgili bir inceleme yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.



Seride 0-2 geri düşen Lakers, cumartesi günü Los Angeles'ta oynanacak Game 3 öncesinde büyük baskı altında bulunuyor.



