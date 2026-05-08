Bournemouth'tan Alex Jimenez'e soruşturma!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, sosyal medyada Alex Jimenez hakkında dolaşıma giren paylaşımların ardından resmi bir açıklama yayımladı.



İngiliz kulübü, 21 yaşındaki sağ bek hakkında soruşturma başlatıldığını ve oyuncunun Fulham ile oynanacak Premier Lig maçının kadrosuna alınmayacağını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "AFC Bournemouth, sağ bek Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımların farkındadır. Kulüp, konunun ciddiyetinin bilincindedir ve olayla ilgili soruşturma yürütmektedir. Bu nedenle Alex, 9 Mayıs Cumartesi günü Fulham ile oynanacak Premier League karşılaşmasının kadrosunda yer almayacaktır. Kulüp, şu aşamada başka bir açıklama yapmayacaktır." ifadelerine yer verildi.



PERFORMANSI



Ocak ayında Milan'dan bonservisiyle transfer edilen Jimenez, bu sezon Bournemouth formasıyla 31 maça çıktı. Genç sağ bek 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



