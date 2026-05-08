08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Bournemouth'tan Alex Jimenez'e soruşturma!

Bournemouth, İspanyol sağ bek Alex Jimenez'i, 15 yaşındaki bir kişiye uygunsuz mesajlar attığı iddiaları nedeniyle Fulham maçı kadrosundan çıkardı.

calendar 08 Mayıs 2026 15:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, sosyal medyada Alex Jimenez hakkında dolaşıma giren paylaşımların ardından resmi bir açıklama yayımladı.

İngiliz kulübü, 21 yaşındaki sağ bek hakkında soruşturma başlatıldığını ve oyuncunun Fulham ile oynanacak Premier Lig maçının kadrosuna alınmayacağını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "AFC Bournemouth, sağ bek Alex Jimenez ile ilgili sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımların farkındadır. Kulüp, konunun ciddiyetinin bilincindedir ve olayla ilgili soruşturma yürütmektedir. Bu nedenle Alex, 9 Mayıs Cumartesi günü Fulham ile oynanacak Premier League karşılaşmasının kadrosunda yer almayacaktır. Kulüp, şu aşamada başka bir açıklama yapmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Ocak ayında Milan'dan bonservisiyle transfer edilen Jimenez, bu sezon Bournemouth formasıyla 31 maça çıktı. Genç sağ bek 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
