08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

PJ Tucker emekliliğini açıkladı

Tecrübeli oyuncu PJ Tucker, profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

calendar 08 Mayıs 2026 15:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tecrübeli oyuncu PJ Tucker, profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Perşembe günü Instagram üzerinden paylaşım yapan tecrübeli oyuncu, NBA'e veda ettiğini duyurdu.

"20 yıl boyunca bu benim işimdi ama 40 yılı aşkın süredir hayatımda başka bir şey yapmayı hiç düşünemedim. Artık NBA'den emekli oluyorum… çünkü asla basketbol oynamayı bırakmayacağım."

Tucker'ın paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, birçok taraftar ve eski takım arkadaşı deneyimli forvete iyi dileklerini iletti.

2006 NBA Draftı'nda 35. sıradan seçilen Tucker, çaylak sezonunu Toronto Raptors'ta geçirdikten sonra kariyerine yurt dışında devam etmişti.

Avrupa ve İsrail'de geçen yılların ardından 2012'de NBA'e dönen Tucker, sonraki 13 yılda altı farklı takımın formasını giydi.

Özellikle 2017-2021 yılları arasındaki Houston Rockets döneminde James Harden'ın yanında takımın savunma liderlerinden biri olarak tanınan Tucker, 2021 yılında Milwaukee Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

Savunmacı kimliği, mücadeleci yapısı ve köşe üçlükleriyle bilinen 41 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerini 886 maçta; 6.6 sayı, yüzde 42.5 saha içi isabeti, 5.4 ribaund, 1.6 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
