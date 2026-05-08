PJ Tucker emekliliğini açıkladı

Tecrübeli oyuncu PJ Tucker, profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.



Perşembe günü Instagram üzerinden paylaşım yapan tecrübeli oyuncu, NBA'e veda ettiğini duyurdu.



"20 yıl boyunca bu benim işimdi ama 40 yılı aşkın süredir hayatımda başka bir şey yapmayı hiç düşünemedim. Artık NBA'den emekli oluyorum… çünkü asla basketbol oynamayı bırakmayacağım."



Tucker'ın paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, birçok taraftar ve eski takım arkadaşı deneyimli forvete iyi dileklerini iletti.



2006 NBA Draftı'nda 35. sıradan seçilen Tucker, çaylak sezonunu Toronto Raptors'ta geçirdikten sonra kariyerine yurt dışında devam etmişti.



Avrupa ve İsrail'de geçen yılların ardından 2012'de NBA'e dönen Tucker, sonraki 13 yılda altı farklı takımın formasını giydi.



Özellikle 2017-2021 yılları arasındaki Houston Rockets döneminde James Harden'ın yanında takımın savunma liderlerinden biri olarak tanınan Tucker, 2021 yılında Milwaukee Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşamıştı.



Savunmacı kimliği, mücadeleci yapısı ve köşe üçlükleriyle bilinen 41 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerini 886 maçta; 6.6 sayı, yüzde 42.5 saha içi isabeti, 5.4 ribaund, 1.6 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.



