08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Muğlaspor'a şampiyonluk için dev destek

Muğlaspor'da Elazığspor maçı öncesi başlatılan şampiyonluk primi kampanyasında iş insanları ve yöneticiler milyonlarca TL'lik destek açıkladı.

08 Mayıs 2026 12:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarı finalde Şanlıurfaspor'u eleyip pazar günü Bursa'da Elazığspor'la 1'inci Lig'e yükselmek için oynayacağı final maçına bilenen Muğlaspor'a şampiyonluk için dev destek geldi.

Yeşil-beyazlılarda yönetim şampiyonluk için, "Birlikte güçlüyüz, birlikte hedefe!" sloganıyla prim kampanyası başlatırken, Muğlalı birçok iş insanı kampanyaya destek verdi. Kampanyaya Sarıyerspor eski başkanı da olan Saffet Akkoyun'un 5 milyon TL prim sözü ve ayrıca 1 milyon TL bağışla destek verdiği açıklandı. 

MEHMET SEPİL'DEN 5 MİLYON TL

Muğlaspor'un ilk kulüp başkanı olan Latif Sepil'in yeğeni, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil tarafından 5 milyon TL şampiyonluk primi desteği sağlandığı belirtildi. Başkan Menaf Kıyanç'a yakın bir iş insanının da 5 milyon TL prim sözü verdiği belirtildi. Yönetim kurulundan Hüseyin Aykal takıma 3 milyon TL, Koray Türkan 2 milyon TL şampiyonluk primi açıkladı. Başkan Kıyanç'ın ailesinden Ekrem Kıyanç, 2 milyon TL prim desteği vereceklerini ifade ederek, yeşil-beyazlı camiamıza başarı dileklerini iletti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından takıma 1 milyon 500 bin TL şampiyonluk primi desteği sağlandı. Yeşil-beyazlılara Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu Üyesi Hüdaverdi Aksan tarafından 1 milyon TL şampiyonluk primi desteği verildi. Yine bir iş adamı 1 milyon TL, Mehmet Aras 500 bin TL, Semih Soykan, Batuhan Kıloğlu ve Emrah Eren 250'şer in TL prim sözü verdi.

YÖNETİMDEN TEŞEKKÜR

Muğlaspor yönetimi, şampiyonluk primi kampanyasına verilen desteğe teşekkür etti. Kulüpten, "Muğlaspor'umuzun şampiyonluk yolculuğunda şehrimizin önde gelen isimleri, iş insanları ve Muğlaspor sevdalıları takımımızın yanında olmaya devam ediyor. Yeşil-beyaz sevdamıza verilen bu büyük destekler, camiamızın kenetlendiğinin en güçlü göstergesi oldu. Muğlaspor Kulübü olarak, takımımıza ve şehrimize inanan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Haydi Muğla, hep birlikte finale, hep birlikte hedefe!" açıklaması yapıldı. Muğla genelinde büyük bir organizasyon hazırlığı yapılırken, Bursa'daki final heyecanına ortak olmak isteyen taraftarlar için 100 ila 150 arasında otobüsle bu kente ulaşım sağlanması planlanıyor.

BODRUM FK SEVİNCİ

Muğla ili bu sezon profesyonel liglerde 2'nci Lig'de Muğlaspor, 1'inci Lig'de ise Bodrum FK'yla Play-Off heyecanı yaşarken, iki yeşil-beyazlı kulüp birbirine destek verdi. Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı; Süper Lig yolunda ili temsil eden Bodrum FK'nın dün evinde Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmayı Bodrum İlçe Stadı'nda takip etti. Muğlaspor, "Muğlaspor Kulübü olarak ilimizi başarıyla temsil eden Sipay Bodrum FK'yı tebrik ediyor, Süper Lig yolunda oynayacağı yarı final karşılaşmalarında başarılar diliyoruz" açıklamasını yayınladı. Futbolda tarihi başarı yakalayan Muğla'daki dayanışma örnek oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
