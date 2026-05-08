Thunder ile Pistons, serilerde kontrolü ele aldı

NBA Playoffları'nda geceye Detroit Pistons ile Oklahoma City Thunder damga vurdu. Pistons, deplasmanda Cleveland Cavaliers karşısında bir kez daha kazanarak seride 2-0 öne geçerken, Thunder ise Los Angeles Lakers karşısında ikinci yarıdaki etkili oyunuyla fark yarattı ve Batı Konferansı yarı final serisinde avantajını büyüttü.



Pistons deplasmanda yine kazandı, Cavaliers büyük baskı altında



Cade Cunningham 25 sayı ve 10 asistlik performansıyla takımını yönlendirirken, Tobias Harris de 21 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi ve Pistons, Cavaliers'ı 107-97 mağlup ederek seride 2-0 üstünlüğü ele geçirdi.



Serinin üçüncü maçı cumartesi gecesi Cleveland'da oynanacak. Cavaliers, ilk turda Toronto'ya karşı kendi sahasında oynadığı dört maçı da kazanmıştı ancak şimdi ciddi bir baskıyla karşı karşıya bulunuyor.



Doğu Konferansı'nın bir numaralı seri başı olan Pistons, Orlando karşısında ilk turda elenmenin eşiğine geldikten sonra üst üste beşinci galibiyetini aldı ve playoffların en formda ekiplerinden biri hâline geldi.



Cleveland cephesinde Donovan Mitchell 31 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, ilk maçtaki etkisiz performansını geride bırakan Jarrett Allen ise 22 sayı ve 7 ribaund üretti.



Buna karşın James Harden kötü bir gece geçirdi. Tecrübeli yıldız 13 şutunun yalnızca 3'ünü isabete çevirerek 10 sayıda kaldı. Harden ayrıca dört top kaybı yaptı. Bunların en kritik olanı ise bitime 33 saniye kala, Cavaliers'ın farkı altıya indirdiği bölümde geldi.



İlk maçta 19 sayı atan Max Strus ise bu kez yalnızca 3 sayıda kaldı. Cavaliers, son çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden 11'de 0 isabetle oynarken, Strus da bu bölümde dört kaçırılan üçlüğün sahibi oldu.



Detroit tarafında ise Duncan Robinson kenardan gelerek önemli katkı verdi. Tecrübeli şutör 17 sayı üretirken 9 üçlük denemesinin 5'inde isabet buldu. Jenkins de bench'ten gelip 14 sayı kaydetti ve üst üste üçüncü maçını çift haneli skorla tamamladı.



Thunder ikinci yarıda vitesi yükseltti, Lakers yine çaresiz kaldı



Batı Konferansı yarı finalinde Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander 22'şer sayıyla öne çıkarken, Thunder ikinci yarıda kontrolü tamamen ele alarak Lakers'ı 125-107 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.



Son şampiyon Thunder böylece playofflarda namağlup ilerleyişini sürdürdü ve derecesini 6-0'a yükseltti. Serinin üçüncü maçı cumartesi günü Los Angeles'ta oynanacak.



Thunder'da Ajay Mitchell 20 sayı üretirken, Jaren McCain de 18 sayılık katkı verdi.



Lakers ise bir kez daha önemli eksiklerle mücadele etti. Sayı kralı Luka Doncic sol hamstring sakatlığı nedeniyle süresiz olarak forma giyemezken, ilk maçın ikinci çeyreğinde sağ el serçe parmağını çıkaran Jarred Vanderbilt de karşılaşmada yer alamadı.



Ayrıca Lakers cephesinde üç oyuncunun beş faulle oynaması, özellikle maçın son bölümünde takımın savunmadaki agresifliğini ciddi şekilde sınırladı.



İlk maçta şut ritmini bulmakta zorlanan Austin Reaves ise bu kez çok daha etkiliydi. Yıldız guard, 16 şutta 10 isabet bularak 31 sayı kaydetti. LeBron James de ilk maçtaki 27 sayılık performansının ardından ikinci karşılaşmayı 23 sayıyla tamamladı.



