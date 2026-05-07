Klasik yay erkek ve makaralı yay karışık milli takım, finale yükseldi

Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda 2. ayak yarışları, Çin'de sürüyor. Klasik yay erkek ve makaralı yay karışık milli takım, finale yükseldi.

calendar 07 Mayıs 2026 16:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klasik yay erkek ve makaralı yay karışık milli takım, finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli sporcular, Çin'de gerçekleştirilen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında finale yükseldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ve Berkay Akkoyun'dan oluşan klasik yay erkek takımı ve Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan makaralı yay karışık takımı, final mücadelesi verecek.

İlk karşılaşmada Kolombiya'yı 6-0 mağlup ederek tur atlayan klasik yay erkek takımı, çeyrek finalde Meksika'yı 6-2 yendi. Yarı finalde ise ABD ile karşı karşıya gelen milli sporcular, beraberlik atışlarında tek ok atışı sonucunda rakibini geçerek finale yükseldi.

Milli takım, 10 Mayıs Pazar günü TSİ 05.40'ta Güney Kore ile karşılaşacak.

Makaralı yay karışık takımı ise ilk turda Vietnam'ı 159-156 mağlup etti. Çeyrek finalde de Hollanda karşısında 159-158'lik skorla galip gelen milli okçular, yarı finalde Kazakistan'ı 157-156 mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı takım, 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 06.37'de ABD ile mücadele edecek.

Öte yandan Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Gizem Özkan'dan oluşan klasik yay kadın takımı, organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Elif Berra Gökkır ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan klasik yay karışık takımı ise 8. oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.