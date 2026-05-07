Doncic: "Geri dönmek için her şeyi yapıyorum"

Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic, hamstring sakatlığı sonrası ilk kez basın karşısına çıkarak dönüş süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Mayıs 2026 14:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Doncic, 2 Nisan'da yaşadığı Grade 2 hamstring sakatlığından bu yana rehabilitasyon sürecini sürdürdüğünü söyledi.

"Yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Her gün yapmam gereken çalışmaları yapıyorum. İyileşme süreci devam ediyor ve şu anda çalışmalara başladım," diyen Doncic, "İlk MR sonrası doktor sekiz haftalık bir süreç söylemişti. Gün gün ilerliyorum ve her gün kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu gece oynanacak Thunder-Lakers ikinci maçı, Doncic'in sakatlığının üzerinden beş hafta geçmiş olacağı anlamına geliyor.

Yıldız oyuncunun iyileşme sürecini hızlandırmak adına İspanya'ya giderek enjeksiyon tedavisi aldığı da belirtilmişti.

Doncic'in koşulara başladığı ancak henüz tam temaslı çalışmalara izin verilmediği aktarıldı.

Sloven yıldız, seride geri dönmek istediğini ancak sakatlığı yeniden tetiklemek istemediğini söyledi.

"Bu benim için zor bir süreç çünkü daha önce sakatlıklardan erken döndüğüm oldu ve sonuçlar pek iyi değildi. Ama bu ilk hamstring sakatlığım. Diğer sakatlıklara benzemiyor."

"Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Geri dönmek için her şeyi yapıyorum. Soğuk terapi, özel odalar, tüm iyileşme yöntemlerini kullanıyorum ama bu süreç diğer sakatlıklardan çok farklı."

Doncic, Lakers formasıyla çıktığı ilk tam sezonunda lig lideri 33.5 sayı ortalamasının yanında 8.3 asist, 7.7 ribaund ve 1.6 top çalma istatistikleri yakalamıştı.

