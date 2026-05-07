Felipe Augusto'ya Mourinho'lu Benfica talip oldu!

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Trabzonspor'un önemli isimlerinden Felipe Augusto'yu gündemine aldı.

calendar 07 Mayıs 2026 11:17
Haber: Sporx.com dış haberler
Felipe Augusto'ya Mourinho'lu Benfica talip oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un yıldız ismi Felipe Augusto için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, hücum hattı için Felipe Augusto'yu gündemine aldı.

Haberde, Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic'in ayrılık durumlarının yakından takip edildiği belirtilirken, Trabzonspor'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun olası alternatifler arasında yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan haberde, Felipe Augusto için 15 ila 20 milyon avro arasında bir yatırım gerekebileceği ifade edildi.

AUGUSTO'NUN PERFORMANSI

Felipe Augusto, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 37 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 31'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2606 dakika sahada kalan 22 yaşındaki golcü, 15 golle skora etki etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.