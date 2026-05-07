Mardin 1969 Spor hasrete son vermek istiyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde Muşspor ile karşılaşacak Mardin 1969 Spor, rakibini yenerek 18 yıllık 1. Lig hasretine son vermeye çalışacak.Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Mardin 1969 Spor, kadrosuna yaptığı takviyelerle istikrarlı bir performans ortaya koydu.Kırmızı Grup'ta oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-lacivertliler, normal sezonu 71 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.Play-off ilk turunda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşan Mardin ekibi, hem deplasman hem de sahasında oynanan maçların 0-0 tamamlanmasının ardından penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.Finalde Muşspor ile karşılaşacak Mardin 1969 Spor, 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda Trendyol 1. Lig bileti için sahaya çıkacak.Son olarak Mardinspor ismiyle 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi, finali kazanması halinde 18 yıl sonra bu lige dönecek.Final maçının hazırlıklarını 21 Kasım Şehir Stadı'nda sürdüren Mardin 1969 Spor, geçen sezon Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak 15 yıl sonra 2. Lig'e yükselmişti.Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, oyuncularının iyi performansı sonucunda gruplarını ikinci sırada tamamladıklarını söyledi.Yönetimin ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un destekleriyle bugünlere geldiklerini ifade eden Akan, final maçına ciddi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.Analizleri ve idmanlarını çok iyi yaptıklarını belirten Akan, şöyle konuştu:''Takım kaptanı Yalçın Kılınç ise yaşanan bazı problemlere rağmen sezon boyunca büyük emek vererek grubu ikinci bitirdiklerini ifade etti.Final maçını kazanarak başarılarını taçlandırmak istediklerini dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:Oyunculardan Melih İnan da finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,dedi.Ahmet Ülük de çok iyi mücadele ederek bu günlere geldiklerini anlatarak,ifadelerini kullandı.