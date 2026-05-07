Galatasaray'dan Van Dijk takibi!

Defans hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Virgil Van Dijk'i listesinde ilk sıraya aldı.
Bu sezon stoper rotasyonunda yaşanan sıkıntıları göz önünde tutan ve 4-1'lik Samsunspor yenilgisi sonrası harekete geçen Teknik Direktör Okan Buruk, lider bir yıldızı kadroda görmek istiyor.
Liverpool'dan ayrılmayı planlayan Virgil Van Dijk, Galatasaray'da öne çıkan isim oldu. 34 yaşındaki Hollandalı stoperin de sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
BONSERVİSSİZ GELEBİLİR
Sarı-kırmızılı yönetimin transfer çalışmalarına başlamasıyla beraber Virgil Van Dijk konusunda temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.
Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Hollanda savunmacının bu sezonun bitiminde ayrılmak istediği belirtildi. 2018 yılından bu yana Liverpool'da oynayan Van Dijk, sözleşmesini sonlandırmayı düşünüyor. Galatasaray da dünyaca ünlü stoperi bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
RAMS PARK'A HAYRAN
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Liverpool formasıyla iki kez RAMS Park'a rakip olarak gelen Virgil Van Dijk atmosfere hayran kalmıştı. İki maçı da Galatasaray 1-0 kazanırken, taraftarların oluşturduğu futbol ortamından etkilenen Hollandalı stoper uzun uzun stadyumu izlemişti.
PERFORMANSI
BONSERVİSSİZ GELEBİLİR
PERFORMANSI
|TAKIM
|MAÇ
|GOL
|ASİST
|Liverpool
|371
|34
|16
|Celtic
|115
|15
|7
|Southampton
|80
|7
|-
|Groningen
|66
|7
|5
|HOLLANDA
|90
|12
|-