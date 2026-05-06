Tarihi bir gece bizi bekliyor!

EN GOLLÜ YARI FİNAL MAÇINI OYNADILAR



TARİHİ REKOR KIRILMAK ÜZERE

GOL KRALLIĞINA ADAYLAR

MUHTEMEL 11'LER

KİM, NE DEDİ?

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği mücadelede VAR odasında İtalyan hakem Marco Di Bello olacak. Mücadeleyi TRT 1 şifresiz olarak yayınlayacak.Parc des Princes'te oynanan ilk maç, dokuz golün atıldığı, nefes kesici bir karşılaşma oldu ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü yarı final maçı olarak kayıtlara geçti. Hızlı paslaşmaların ve nefes almaya bile fırsat bulamadığımız bir maçta Paris, 5-4'lük galibiyetle Bayern'e karşı 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve Almanya şampiyonuna sezonun ikinci mağlubiyetini tattırdı.Bu sezonun en golcü iki takımı beklentileri boşa çıkarmadı ve 7 farklı oyuncu gol attı; Münih'te de daha fazla gol görülmesi garanti gibi...Turnuva tarihinde ilk kez iki farklı kulüp tek bir sezonda 40 veya daha fazla gol attı – Paris 43, Bayern 42 – ve Barcelona'nın 1999/2000 sezonunda kırdığı 45 gollük tüm zamanların rekoru artık kırılmak üzere.Allianz Arena'da, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında en çok gol atılan çift maç serisi rekorunu kırmak için dört gol daha atılması gerekiyor; mevcut gol kralı Kylian Mbappe'nin 15 golüne yetişmeye çalışanlar arasında Harry Kane (13) ve Khvicha Kvaratskhelia (10) da yer aldığı için motivasyon da var.Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; KaneSafonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; Joao Neves, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia"İnsanlar geçen haftaki maçın aynısını bekleyebilir mi? Bu her zaman iki takıma da bağlı olacaktır. Eğer bir takım geri çekilip daha fazla savunmaya yönelirse, maçta daha sakin dönemler olabilir. Aksi takdirde olmaz. Her iki takımın da kendilerini bu noktaya getiren taktiği değiştireceğini hayal etmek zor. Evimizde oynuyoruz, kazanmak istiyoruz ve bunu başarmak için her şeyi yapacağız.""Kim fırsatları değerlendirirse o kazanır. İlk maçta sahada birçok fırsat vardı ve muhtemelen bu maçta da durum aynı olacak. Dolayısıyla, evimizde, taraftarlarımızın desteğiyle, bunun bizi zafere taşıyacağını umuyoruz.""Genel olarak, oyun tarzımız bizi şu an bulunduğumuz yere getirdi. Bu konuda herhangi bir değişiklik yapmamızın bir anlamı yok. Çekici ve hücum futbolu oynamak istiyoruz. Elbette bu zorlu bir iş, ama bizim oyun tarzımız bu ve bunu değiştirmeyeceğiz. Dışarıda köpeğimi gezdirirken herkes bana Paris maçı hakkında sorular soruyor. Münih'teki herkes bu büyük maça hazır ve heyecanlı.""Münih'te oynayacağız ve her zamankinden daha rekabetçi olmaya çalışacağız. Rafa Nadal bir keresinde, kariyerinin bir döneminde Roger Federer ve Novak Djokovic'le oynadığı maçların kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söylemişti. Biz de bunu istiyoruz. Bayern'e hayranlık duyuyoruz, ama bu daha iyi olmak için bir motivasyon kaynağı. Olağanüstü oynayan bir takımı yenmeye çalışacağız.""Bu maç da aynı maç olacak; kazanmak ve gol atmak isteyen iki takım arasında çılgın bir maç. Harika bir iş çıkarabilmek için aynı zihniyetle, aynı kişilikle sahada olmalıyız.""Kendi oyunumuzu dayatmaya, her maçta yaptığımız gibi pres yapmaya ve topu mümkün olduğunca geri kazanmaya çalışacağız. Bu takım hücum için kurulmuş ve bu maçta da bunu yapmaya çalışacağız."* Bu, iki takım Şampiyonlar Ligi'nde son dokuz sezonda altıncı kez karşı karşıya gelecek. Paris'in ilk maçtaki galibiyeti, Bayern'in bu karşılaşmalardaki beş maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Bayern, Paris'e karşı oynadığı yedi iç saha maçından beşini kazandı (2 mağlubiyet).* Geçen sezonun 5. maç haftasında Kim Min-Jae'nin ilk yarıda attığı gol, Münih'te Bayern'e 1-0'lık galibiyet kazandırdı. Alman kulübü, Paris'e karşı son dokuz maçının yedisini kazandı; bu seriye, eski Paris kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın golüyle Lizbon'da oynanan 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde elde edilen 1-0'lık zafer de dahil.* Bayern, Ligue 1 takımlarıyla oynadığı son 17 maçın 14'ünü (3 mağlubiyet) ve son yedi iç saha maçının altısını (1 mağlubiyet) kazandı.* Alman kulübü, Ligue 1 kulüpleriyle oynadığı yedi çift maçlı serinin beşini ve 2019/20 yarı finalinde Lyon'a karşı aldığı 3-0'lık galibiyet dahil olmak üzere üç tek maçlı eleme turunu da kazandı.* İlk maç, Paris'in Alman takımlarıyla oynadığı son 12 maçtaki (2 beraberlik, 6 mağlubiyet) dördüncü galibiyetiydi; son yedi maçın dördünü kaybettiler.* Bu, Paris'in Bundesliga takımlarına karşı oynadığı üçüncü Şampiyonlar Ligi yarı finali; 2019/20 sezonunda tek maçlık karşılaşmada Leipzig'i 3-0 yendikten sonra, 2023/24 sezonunda Borussia Dortmund'a 0-2 yenildi (deplasmanda 0-1, evinde 0-1) – bu, turnuvadaki son elenmeleriydi.