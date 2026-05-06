05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
0-3
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
1-1
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
0-0

Trabzonspor'dan Anders Dreyer hamlesi

Trabzonspor, MLS ekibi San Diego'da forma giyen Danimarkalı kanat oyuncusu Anders Dreyer için harekete geçti.

calendar 06 Mayıs 2026 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 09:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen ve transfer gündemi hareketlenen Trabzonspor'da listeye alınan son isim Anders Dreyer oldu.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

ABD'de San Diego forması giyen 28 yaşındaki oyuncu için ateşi yakan bordo-mavililer, MLS ekibiyle temasa geçerek mali şartları sordu. Karşı taraftan olumlu dönüş yapılması üzerine harekete geçen Karadeniz kulübü, resmi teklif hazırlığına başladı.

İyi bir sağ kanat isteyen teknik direktör Fatih Tekke'nin de beğendiği tecrübeli oyuncunun menajeriyle iletişime geçen Fırtına, ikna sürecini başlattı. Transferi çok uzatmak istemeyen yönetim, Dreyer'in durumuna göre alternatif isimlere yönelmeye çalışacak.

ANDERS DREYER KİMDİR?

2025'in Ocak ayında Anderlecht'ten 5.5 milyon Euro'ya San Diego'ya giden Anders Dreyer, 4+1 yıllık imza attı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncu, kulübünde 56 maçta 29 gol, 24 asist gerçekleştirdi. Takımının önemli silahlarından biri olan 1.74 metre boyundaki Dreyer, Danimarka Milli Takımı'nda da 9 karşılaşmada görev yapıp 3 kez ağları sarstı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
