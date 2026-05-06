Sergen Yalçın'dan istifa cevabı: 'İstiyorlarsa bırakırım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri Türkiye Kupası yarı final maçı sonrası konuştu.
Sergen Yalçın, "Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik." dedi.
Beşiktaş'ın teknik patronu, "Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor." ifadelerini kullandı.
"BU KADAR TEPKİ İYİ OLMADI"
Sergen Yalçın, "Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım." sözleriyle flaş röportajı noktaladı.
"DURUMA BAKACAĞIZ NE OLACAĞINA"
Sergen Yalçın, maçtan sonra basın toplantısında ise şu açıklamalar yaptı:
"Üzgünüz. Oyuncularım da çok moralsiz, üzgünler. Onlar da çok konsantreydi, finali hedefliyorlardı. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Hedefimizden koptuk. Ligde 2 maç kaldı. Onlar da hedef doğrultusunda maçlar değil. Sezonu da bu şekilde kapatacağız.
Şu anda normal prosedürde devam ediyoruz. 2 maçı oynayacağız. Puan açısından önemi yok ama o maçları oynayacağız ve duruma bakacağız ne olacağına."
"BU MODEL 8-10 HAKEMLE MAÇ OYNADIK"
"Takım konsantreydi. Oyunun tamamında üstün oynayan, pozisyon yaratan, gol atmaya çalışan takım görüntüsü verdik. Rakip takımın kalemizde pozisyonu var mıydı, bilmiyorum. Tek isabetli şutları penaltı. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Futbolda şans da önemlidir bazen. 94. dakikada öyle bir penaltı yemek... Bu penaltı işine alıştık zaten. Derbilerde de penaltılar, kırmızı kartlar başımıza geldi. Maalesef böyle bir maçın ardından bazı şeyleri ön plana çıkartmak istemiyorum ama hakem arkadaşların bu kadar art niyetli olmasını da normal karşılamıyorum. Burası Beşiktaş camiası. Bu kadar rakibi oyuna sokmak için hakemin gayret göstermesi de çok enteresandı. Bu sene aynı model 8-10 hakemle maç oynadık. Bu kadar hakemlerin negatif bize karşı olması, rakipleri oyunda tutmaya çalışmaları çok enteresan. Oynamaya çalışan takım ile vakit geçirmeye çalışan bir takım arasında oynandı. Biz oynamaya, onlar vakit geçirmeye, 0-0 bitirmeye, penaltıya götürmeye çalıştı, bu normal. Onların oyun anlayışı bu olabilir, yargılamıyorum. Biz kazanmaya çalıştık ama olmadı. Takım kötü oynamadı. Futbol böyle bir oyun."
"İLK DEFA ELENMİYORUZ, ŞAMPİYONLUK MAÇI DA DEĞİL"
"Türkiye Kupası'ndan elendik, ilk defa elenmiyoruz. Bu şampiyonluk maçı da değildi. Bu tür sonuçlar doğal karşılanmalı futbolda ama maalesef bizde doğal karşılanmıyor. Üzülüyoruz. Taraftarın tepkisi de normal karşılıyorum. Taraftar kupa kazanmak istiyor. Her zaman istediğimiz şeyleri başaramıyoruz hayatta."
"BURASI BEŞİKTAŞ, ANADOLU TAKIMI DEĞİL"
"Oyunda bir gerileme olmuş olabilir. Kadro derinliğimiz çok fazla yok. Aynı oyuncularla oynuyoruz sürekli. Gaziantep maçında rotasyon yaptık, tepki aldık, niye rotasyon diye. Maalesef çok fazla eleştiri var. Ben en doğru şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Takımı hazırlıyorum, transferle uğraşıyoruz. Beşiktaş devre arasında ciddi değişim yaşadı. Tarihte böyle değişim yaşanmamıştır. Maddi ve manevi olarak doğru değişim oldu. Biraz acılı geçecek sezon, kolay bir sezon geçirmeyeceğiz. Hedef koymamız biraz zor. Zamanla işlerin düzeleceği konusunda... İşler düzeldi zamanla. Devre arasında iyi oyuncular aldık, ciddi katkılar sağladılar. Takımı toparladık, iyi oyunlar oynadık, sonuçlar geldi. Hedefin uzağında kaldık ama bu normal. En başında hedefin yakınında olmayacağımızı, işlerin kolay olmayacağını söylemiştim. Taraftarımız da doğal olarak kısa metraj başarı istiyor. Kısa metraj başarı kolay değil. Burası Anadolu takımı değil, Beşiktaş. Büyük camia, hedefi kupa kazanmak, şampiyon olmak. Oralara oynayan bir camia ama bu sene öyle bir pozisyonumuz yok, oraya oynayacak bir kadromuz yoktu. Bazen bazı mesajlar veriyorum anlamanız lazım, zaman lazım ne demek. Anlamanız lazım. Sıkıntılı kadromuz var, derinliğimiz yok, değişmesi gerek bazı şeylerin mesajını verdim ama ne kadar geçiyorsa artık. Bazen geçmiyor işte. Eleştiri, tepki oluyor. Taraftar da haklı. Onlar da takımın başarılı olmasını istiyor. Bu doğal bir şey. Onlar da haklılar, saygımız sonsuz. Protesto edebilirler, bunda sorun yok. Onlara bir seslenişimiz yok. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu işin nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Bu sene bunların olması zordu. Bunu da söylemiştim."
"TARAFTAR İSTİYORSA BIRAKIRIM, ŞÜPHELERİ OLMASIN"
"Taraftar istifa diye bağırabilir. En doğal hakları onların. Başarısızlıkta sorumluluğu benim almam, yönetimin alması çok normal. Önümüzde 2 maç daha var. Bırakıp gitmek doğru olmaz iki maç kala takımı. 2 haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak. Bu süre zarfında bazı değerlendirmeler yapacağız. Taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırız. Onda bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın."
