Final Four'a ilk yükselen takım Olympiakos!

EuroLeague'de Monaco karşısında play-off serisini 3-0 kazanan Yunan ekibi Olympiakos, Final Four'a yükselen ilk takım oldu.

calendar 06 Mayıs 2026 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Serinin üçüncü maçında Gaston Medecin Salonu'nda Monaco'ya konuk olan Olympiakos, rakibini 105-82 mağlup etti ve seriyi 3-0 kazandı.

Yunan ekibi, Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko-Zalgiris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Olympiakos'ta Evan Fournier 22 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, Alec Peters 18 sayı, 6 ribauntla oynarken, Monaco'da Matthew Strazel 21, Jaron Blossomgame 19 sayı kaydetti.

Gecenin diğer maçında Real Madrid'i 76-69 mağlup eden Hapoel IBI Tel Aviv, ilk galibiyetini alarak seride durumu 2-1 yaptı. Serinin dördüncü maçı, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı Final Four'a kalacak.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
