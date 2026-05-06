05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
0-1
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
1-0
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Berkan Kutlu: "Galatasaray'da alışkanlık olmuştu"

Konyaspor'da Berkan Kutlu, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

calendar 06 Mayıs 2026 00:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Berkan Kutlu: 'Galatasaray'da alışkanlık olmuştu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyaspor'da Berkan Kutlu, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

"ÇOK SAVAŞTIK"

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktaran Berkan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Maçla ilgili görüşlerim; çok iyi mücadele ettik, çok savaştık. Beşiktaş tabii ki daha dominant taraftı içeride oynadığı için. Taraftarının da desteğiyle bence Beşiktaş da çok aksiyonlar üretti. Ama biz bunlara iyi cevap verdik, iyi defans yaptık. Ve sonunda, son dakikada güzel bir kontratakla da penaltıyı bulup golümüzü attık. Çok mutluyuz."

"GALATASARAY'DA ALIŞKANLIK OLMUŞTU"

Daha önce Galatasaray formasıyla kazandığı kupalara da değinen 26 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'da başarı elde etmenin kendisi için daha özel olacağını vurguladı:

"Tabii ki bu son yıllarda benim için kupa kazanmak Galatasaray'da bir alışkanlık olmuştu. Burada Konyaspor'da inşallah, bu camiada kupa kazanmak benim için çok özel olur. Çünkü çok daha zor bir Anadolu takımı. Ve burada Fenerbahçe'yi eleyip, Beşiktaş'ı da eleyip iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzon'u da yendik, Galatasaray'ı da içeride yendik. Konyaspor pes etmiyor. Konyaspor'un bence çok iyi bir hocası var, çok iyi bir takımı var, takım ruhu var. Yani burada çok iyi, çok güzel insanlarla tanıştım. Ve buraya geldiğim için mutluyum açıkçası."

"HAK EDEN FİNALE GELSİN"

Final sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Berkan Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Final maçları, tek maç çok zor. Yarı final de öyleydi. Bence hak eden finale gelsin, güzel bir maç olsun. Hata olmayan, iyi bir maç olmasını bekliyorum ben. Yani çok bir tercihim yok açıkçası."



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.