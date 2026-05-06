Berkan Kutlu: 'Galatasaray'da alışkanlık olmuştu'

Konyaspor'da Berkan Kutlu, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.





"ÇOK SAVAŞTIK"



Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktaran Berkan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:



"Maçla ilgili görüşlerim; çok iyi mücadele ettik, çok savaştık. Beşiktaş tabii ki daha dominant taraftı içeride oynadığı için. Taraftarının da desteğiyle bence Beşiktaş da çok aksiyonlar üretti. Ama biz bunlara iyi cevap verdik, iyi defans yaptık. Ve sonunda, son dakikada güzel bir kontratakla da penaltıyı bulup golümüzü attık. Çok mutluyuz."



"GALATASARAY'DA ALIŞKANLIK OLMUŞTU"



Daha önce Galatasaray formasıyla kazandığı kupalara da değinen 26 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'da başarı elde etmenin kendisi için daha özel olacağını vurguladı:



"Tabii ki bu son yıllarda benim için kupa kazanmak Galatasaray'da bir alışkanlık olmuştu. Burada Konyaspor'da inşallah, bu camiada kupa kazanmak benim için çok özel olur. Çünkü çok daha zor bir Anadolu takımı. Ve burada Fenerbahçe'yi eleyip, Beşiktaş'ı da eleyip iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzon'u da yendik, Galatasaray'ı da içeride yendik. Konyaspor pes etmiyor. Konyaspor'un bence çok iyi bir hocası var, çok iyi bir takımı var, takım ruhu var. Yani burada çok iyi, çok güzel insanlarla tanıştım. Ve buraya geldiğim için mutluyum açıkçası."



"HAK EDEN FİNALE GELSİN"



Final sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Berkan Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Final maçları, tek maç çok zor. Yarı final de öyleydi. Bence hak eden finale gelsin, güzel bir maç olsun. Hata olmayan, iyi bir maç olmasını bekliyorum ben. Yani çok bir tercihim yok açıkçası."







