05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Milli okçu Emircan Haney, Avrupa rekorunu egale etti

Milli okçu Emircan Haney, erkekler makaralı yayda Avrupa rekoruna ortak oldu. Emircan, sıralama atışlarında topladığı 718 puanla Türkiye rekorunu da ele geçirdi

calendar 05 Mayıs 2026 18:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin'de düzenlenen ikinci ayağına katılan milli sporculardan Emircan Haney, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında 718 puanla Avrupa rekorunu egale etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Emircan, Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda tarihi bir performansa imza attı.

2025'te dünyada yılın en iyi okçusu seçilen Emircan, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında topladığı 718 puanla Avrupa rekoruna ortak oldu.

25 yaşındaki Emircan, Türkiye Makaralı Yay Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Evren Çağıran'a (715 puan) ait Türkiye rekorunu da ele geçirdi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
