05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Manchester City'de Phil Foden'a yeni sözleşme

Manchester City, sözleşmesi 2027'de bitecek Phil Foden ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

calendar 05 Mayıs 2026 13:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de Phil Foden'a yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester City, takımın önemli isimlerinden biri olan Phil Foden'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMAYA VARDILAR

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester City ve Foden, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Foden, 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacak.

UZATMA OPSİYONU DA OLACAK

25 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alacak.

İngiliz yıldızın yeni sözleşmesinin kısa süre içerisinde resmi olarak da duyurulması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 46 maçta süre bulan Phil Foden, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.