Magic'te koçluk koltuğu için Billy Donovan öne çıkıyor

Orlando Magic'te başantrenörlük koltuğu için Billy Donovan ismi giderek daha güçlü şekilde gündeme geliyor.



Marc Stein'ın aktardığı bilgilere göre Donovan'ın, henüz Chicago Bulls ile yollarını ayırmadan önce bile Magic'in başına geçebileceğine dair kulislerde yoğun bir "hareketlilik" bulunuyordu.



Donovan'ın Orlando ile geçmişte de dikkat çekici bir bağı bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcı, 2007 yılında Magic ile anlaşma noktasına gelmiş ancak son anda karar değiştirerek University of Florida'daki görevine geri dönmüştü. Bu nedenle olası bir anlaşma, yıllar sonra tamamlanan bir hikâye olarak da değerlendirilebilir.



Öte yandan Magic yönetiminin alternatif adaylar üzerinde de durduğu ifade ediliyor. Kaynaklara göre kulüp, Dusty May'i de yakından takip ediyor. Ancak May'in, NCAA şampiyonluğu sonrası University of Michigan ile yola devam etmesinin beklendiği belirtiliyor.



Magic cephesinde bu gelişmeler, takımın ilk turda Detroit Pistons karşısında 7. maçta elenmesinin ardından hız kazandı. Mevcut başantrenör Jamahl Mosley'in adı da farklı takımlarla anılırken, organizasyonun yeni bir teknik yapılanmaya gitmeye hazırlandığı görülüyor.



