05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Magic'te koçluk koltuğu için Billy Donovan öne çıkıyor

Orlando Magic'te başantrenörlük koltuğu için Billy Donovan ismi giderek daha güçlü şekilde gündeme geliyor.

calendar 05 Mayıs 2026 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Marc Stein'ın aktardığı bilgilere göre Donovan'ın, henüz Chicago Bulls ile yollarını ayırmadan önce bile Magic'in başına geçebileceğine dair kulislerde yoğun bir "hareketlilik" bulunuyordu.

Donovan'ın Orlando ile geçmişte de dikkat çekici bir bağı bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcı, 2007 yılında Magic ile anlaşma noktasına gelmiş ancak son anda karar değiştirerek University of Florida'daki görevine geri dönmüştü. Bu nedenle olası bir anlaşma, yıllar sonra tamamlanan bir hikâye olarak da değerlendirilebilir.

Öte yandan Magic yönetiminin alternatif adaylar üzerinde de durduğu ifade ediliyor. Kaynaklara göre kulüp, Dusty May'i de yakından takip ediyor. Ancak May'in, NCAA şampiyonluğu sonrası University of Michigan ile yola devam etmesinin beklendiği belirtiliyor.

Magic cephesinde bu gelişmeler, takımın ilk turda Detroit Pistons karşısında 7. maçta elenmesinin ardından hız kazandı. Mevcut başantrenör Jamahl Mosley'in adı da farklı takımlarla anılırken, organizasyonun yeni bir teknik yapılanmaya gitmeye hazırlandığı görülüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
