05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Galatasaray'da Sacha Boey planı

Galatasaray, Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey'un 15 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmayacak. Sarı-kırmızılılar, Boey için alternatifler üzerinde duruyor.

calendar 05 Mayıs 2026 10:29 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sacha Boey planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Bayern Münih'ten devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey için kararını verdi.

Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin sözleşmesinde yer alan 15 milyon euro'luk opsiyonu ödemek istemiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Sacha Boey'u kadrosunda tutmak istiyor ancak farklı alternatifler üzerinde duruyor.

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralamak veya istenen bonservisi düşürmek istiyor.

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri döndükten sonra sarı-kırmızılılarda 16 maçta 2 kez ağları havalandırdı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.