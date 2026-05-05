Thierry Henry: 'Manchester City'de gerginlik gördüm'

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



"HER ŞEY ARSENAL'İN ELİNDE"



Sky Sports'ta yayınlanan Monday Night Football programında konuşan Henry, şampiyonluk yarışına ilişkin net ifadeler kullandı. Fransız futbol adamı, "Artık her şey Arsenal'in elinde. Bu iş artık Manchester City'nin kontrolünde değil" dedi.



Sezon başındaki öngörülerini hatırlatan Henry, "Programın başında, City'nin Everton karşısında puan kaybedebileceğini düşündüğümü ve West Ham maçından endişe duyduğumu söylemiştim" ifadelerini kullandı.



"CITY'DE GERGİNLİK GÖRDÜM"



Karşılaşmadaki performansı değerlendiren Henry, Manchester City'de baskı ve dağınıklık gözlemlediğini belirterek, "City'de biraz gerginlik gördüm çünkü dağıldılar. Yaptıkları hatalarla Everton'ı yeniden oyuna soktular. Maç çılgın bir hale geldi" diye konuştu.



"ACABA DİYE BİR ŞEY YOK"



Şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal'e de mesaj gönderen Henry, "Arsenal, City'nin puan kaybettiğini görüp 'Acaba şimdi…' diye düşünmeye başlayamaz. 'Acaba' diye bir şey yok. Maçlarınızı kazanın, City'ye bakmayın. Her şey sizin elinizde" sözleriyle açıklamasını tamamladı.



