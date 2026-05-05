04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
3-3
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-0
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-0
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-1

Thierry Henry: "Manchester City'de gerginlik gördüm"

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, Manchester City'nin deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Mayıs 2026 00:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin deplasmanda Everton ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"HER ŞEY ARSENAL'İN ELİNDE"

Sky Sports'ta yayınlanan Monday Night Football programında konuşan Henry, şampiyonluk yarışına ilişkin net ifadeler kullandı. Fransız futbol adamı, "Artık her şey Arsenal'in elinde. Bu iş artık Manchester City'nin kontrolünde değil" dedi. 

Sezon başındaki öngörülerini hatırlatan Henry, "Programın başında, City'nin Everton karşısında puan kaybedebileceğini düşündüğümü ve West Ham maçından endişe duyduğumu söylemiştim" ifadelerini kullandı.

"CITY'DE GERGİNLİK GÖRDÜM"

Karşılaşmadaki performansı değerlendiren Henry, Manchester City'de baskı ve dağınıklık gözlemlediğini belirterek, "City'de biraz gerginlik gördüm çünkü dağıldılar. Yaptıkları hatalarla Everton'ı yeniden oyuna soktular. Maç çılgın bir hale geldi" diye konuştu.

"ACABA DİYE BİR ŞEY YOK"

Şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal'e de mesaj gönderen Henry, "Arsenal, City'nin puan kaybettiğini görüp 'Acaba şimdi…' diye düşünmeye başlayamaz. 'Acaba' diye bir şey yok. Maçlarınızı kazanın, City'ye bakmayın. Her şey sizin elinizde" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
