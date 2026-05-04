Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gitti

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'a verilen hak mahrumiyeti cezasının ardından harekete geçti.
TFF, bahis soruşturmasında tahliye edilmesinin ardından Mert Hakan'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe yöneticileri, Mert Hakan Yandaş için bugün (4 Mayıs Pazartesi) TFF'ye gitti.
Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'a verilen 12 aylık hak mahrumiyetinin indirilmesi için federasyon ile görüşmelerde bulundu.
MERT HAKAN'A VERİLEN CEZA VE AÇIKLAMALAR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.
Mert Hakan Yandaş'tan konuya dair açıklama:
"Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar.Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız,adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…"
Fenerbahçe'den futbolcusu için açıklama:
"Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir.
Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.
Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
