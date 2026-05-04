Fenerbahçe Beko'da gelir gider başabaş!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımın yoğun geçen sezona rağmen EuroLeague'de iddiasını koruduğunu söyledi.



Zalgiris Kaunas ile oynanan play-off serisinde ilk 2 maçın kazanılmasının önemli olduğunu belirten Ciritci, Final Four için bir galibiyete daha ihtiyaç duyduklarını ifade etti.



Cem Ciritci, seriye ilişkin değerlendirmesinde, "Öncelikle iki maçı kazanmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz ama önümüzde kazanmamız gereken bir maç var. İlk 2 maçta takım oldukça iyi bir performans sergiledi. Özellikle de defansta. Bir maç daha var. Rakibimize de saygı duyuyoruz, onlar da çok iyi takım. Şimdi onların evinde oynayacağız. Bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Bunu da alıp inşallah final-foura kalmayı hedefliyoruz" dedi.



PLAY-OFF VE FİNAL FOUR VURGUSU



Sezon içinde takımların farklı dönemlerden geçebileceğini dile getiren Ciritci, asıl belirleyici bölümün play-off ve Final Four olduğunu söyledi.



Fenerbahçeli yönetici, teknik ekibin bu süreci iyi yönettiğini vurgulayarak, "Takım lig içerisinde inişli çıkışlı periyotlar gösterebiliyor. Önemli olan play-offta ve final-fourda yüksek seviyede kalabilmek. Zaten Saras Jasikevicius ve teknik ekip bu konuda oldukça profesyonel ve iyi. Takımı da iyi hazırlıyorlar. Mühim olan sakatsız bir şekilde bu döneme girmekti. Bunu da başardık. Şimdi hedefimiz önce bu play-offu geçmek ardından da final four" ifadelerini kullandı.



YOĞUN FİKSTÜRE RAĞMEN İDDİA SÜRÜYOR



Fenerbahçe'nin sezon boyunca ağır bir maç takvimiyle mücadele ettiğini belirten Cem Ciritci, kadroya katılan oyuncuların uyumunun takıma olumlu yansıdığını aktardı.



Ciritci, "Sezon boyu çok yoğun geçti. Biliyorsunuz takım 90 küsür tane maç yapıyor ve oldukça yorucu bir tempoda geçiyor. Neredeyse 2 günde bir maç var. Fakat takıma yeni katılan oyuncuların uyumu, devre arasında katılan oyuncuların uyumuyla beraber Fenerbahçe yine bu ligin en iddialı takımı olduğunu gösterdi" diye konuştu.



TRANSFER AÇIKLAMASI FİNAL FOUR'DAN SONRA



Transfer planlamasına da değinen Cem Ciritci, takım bütünlüğünü korumak için çalıştıklarını belirtti. Sarı-lacivertli yönetici, önceliklerinin mevcut hedefleri tamamlamak olduğunu söyledi.



Ciritci, "Biz bütün takımın bütünlüğünü korumak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Önemli olan bu final-fouru geçmek. Ondan sonra transferlerle ilgili çalışmalar açıklanacak" dedi.



BASKETBOL ŞUBESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJI



Fenerbahçe Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, şubenin üst seviyede kalması için ekonomik yapının ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.



Ciritci, "Şimdi tabii ekonomi çok önemli. Burada sürdürülebilirlik çok önemli. Takımı bu seviyede tutmak, bu seviyede transferleri yapmak da çok önemli. Bu bir ekip işi. Bizden önceki yönetimlerin sürdürdüğü bu kültürü biz de devam ettiriyoruz. Bizden sonra da aynı kültürün devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



GELİRLERDE ARTIŞ YAŞANDI



Cem Ciritci, basketbol şubesinin gelirlerinde artış olduğunu belirtti. EuroLeague şampiyonluğu ihtimalinin mali tabloya olumlu yansıyabileceğini dile getiren Ciritci, "Bu sene gelirlerimiz arttı. Kulüp şu an başa baş durumda, basketbol şube başa baş durumda. Gelecek sene ise bu gelirler daha da artacak. EuroLeague gelirlerimiz de artacak" dedi.



NBA VE EUROLEAGUE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR



NBA'in Avrupa projesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Cem Ciritci, Fenerbahçe'nin hem NBA hem de EuroLeague ile temas halinde olduğunu söyledi.



Henüz somut bir karar olmadığını vurgulayan Ciritci, "Biz her zaman söylüyoruz, bu görüşmelerin tam ortasındayız. Şu an somut bir şey yok. Ama Fenerbahçe'nin menfaati neyse o yönde karar alacağız. Sıkıntı söz konusu değil. Henüz imzalamadık fakat görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.



TARAFTAR DESTEĞİNE TEŞEKKÜR



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki taraftar ilgisine de değinen Cem Ciritci, özellikle play-off döneminde tribün desteğinin arttığını söyledi.



Fenerbahçeli yönetici, "Gerek taraftar gruplarıyla bire bir olan ilişkilerimiz, gerek derneklerle olan iletişimimiz sayesinde taraftar grupları bu maçlara daha çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle play-offta bunu çok net gördük. Ben de onlara bizzat teşekkür ettim, yapmış oldukları katkılardan dolayı. Gerçekten büyük emek sarf ediyorlar. Hem burada hem deplasmanda. Şimdi Zalgiris'e de 100-200 tane taraftarımız gelecek, orada bizi destekleyecek. Eğer turu geçersek de Final-Four'da bizi en iyi destekleyecek taraftar grubunu da orada göreceğiz" dedi.



Cem Ciritci, taraftar desteğinin takım için önemine işaret ederek, "Onlar bizim itici gücümüz. İyi ki varlar. Her zaman hep destek, tam destek veriyorlar. Biz de onları mutlu etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



