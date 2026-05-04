04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
0-245'
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçımız var!

A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

calendar 04 Mayıs 2026 16:29 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 16:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
