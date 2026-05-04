Dorgeles Nene'ye 22 milyon Euro!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Dorgeles Nene, Stuttgart'ın radarına girdi.
Alman temsilcisi Stuttgart, Nene'yi kadrosuna katmak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Stuttgart yönetimi, Dorgeles Nene'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 22 milyon Euro'luk resmi transfer teklifini iletti.
AVRUPA LİGİ MAÇINDA MEST ETMİŞTİ
Stuttgart'ın bu hamlesinin arkasındaki sır perdesi de aralandı. Alman ekibinin kurmayları ve teknik heyeti, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçta Nene'nin sergilediği futbola hayran kaldı.
O karşılaşmadaki performansının ardından oyuncuyu özel mercek altına alan Stuttgart scout ekibi, uzun süreli takibin ardından yönetime "Kesinlikle transfer edilmeli" raporunu sundu ve resmi süreç resmen başladı.
SON SÖZ YENİ YÖNETİMİN!
Alman ekibinden gelen 22 milyon Euro'luk cazip teklif masada dursa da, Dorgeles Nene'nin geleceğiyle ilgili nihai kararı Fenerbahçe'nin yeni yönetimi verecek.
Göreve gelecek yeni başkan ve yönetim kurulunun Stuttgart'a kesin yanıtını iletmesi bekleniyor.
18 MİLYON EURO'YA ALINDI
Fenerbahçe'nin 18 milyon Euro bonservis ödeyerek Salzburg'tan transfer ettiği Dorgeles Nene, 11 gol 6 asist yaptı.
