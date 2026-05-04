04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Dorgeles Nene'ye 22 milyon Euro!

Alman ekibi Vfb Stuttgart, Dorgeles Nene için Fenerbahçe'ye 22 milyon Euro'luk resmi teklifini iletti.

04 Mayıs 2026 09:12 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 09:13
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Dorgeles Nene, Stuttgart'ın radarına girdi.

Alman temsilcisi Stuttgart, Nene'yi kadrosuna katmak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Stuttgart yönetimi, Dorgeles Nene'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 22 milyon Euro'luk resmi transfer teklifini iletti.

AVRUPA LİGİ MAÇINDA MEST ETMİŞTİ

Stuttgart'ın bu hamlesinin arkasındaki sır perdesi de aralandı. Alman ekibinin kurmayları ve teknik heyeti, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçta Nene'nin sergilediği futbola hayran kaldı.

O karşılaşmadaki performansının ardından oyuncuyu özel mercek altına alan Stuttgart scout ekibi, uzun süreli takibin ardından yönetime "Kesinlikle transfer edilmeli" raporunu sundu ve resmi süreç resmen başladı.

SON SÖZ YENİ YÖNETİMİN!

Alman ekibinden gelen 22 milyon Euro'luk cazip teklif masada dursa da, Dorgeles Nene'nin geleceğiyle ilgili nihai kararı Fenerbahçe'nin yeni yönetimi verecek.

Göreve gelecek yeni başkan ve yönetim kurulunun Stuttgart'a kesin yanıtını iletmesi bekleniyor.

18 MİLYON EURO'YA ALINDI

Fenerbahçe'nin 18 milyon Euro bonservis ödeyerek Salzburg'tan transfer ettiği Dorgeles Nene, 11 gol 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
