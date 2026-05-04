Galatasaray'da kaleci hedefi: Deniz Ertaş

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bu sezon kaleyi korumadığı maçlarda Günay Güvenç çare olamadı.
Yokluğunda Turkcell Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elenen sarı-kırmızılılar, son Süper Lig maçında ise Samsunspor'dan fark yedi.
KALEYE DENİZ ERTAŞ
Yedek kaleciler, Günay Güvenç ve oyuna sonradan giren Batuhan Şen sınıfta kaldı. Yeni sezonda Uğurcan'a alternatif isimler değişecek. Günay yerine kulübeye yedek olarak Konyaspor'dan Deniz Ertaş düşünülüyor. 2005 doğumlu file bekçisi, alt yaş kategorisinde düzenli olarak Milli Takım'a seçildi. 1.93 boyundaki Deniz'e geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.
GERİ DÖNÜYOR
Sözleşmesi sona erecek Batuhan Şen'e veda edecek Galatasaray, kalede altyapı kontenjanını ise Jankat Yılmaz'dan yana kullanacak. Kiralık gittiği Eyüpspor'da göz dolduran 21 yaşındaki eldiven, sezon sonunda dönecek ve sözleşmesi uzatılacak.
