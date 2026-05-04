04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Galatasaray'da kaleci hedefi: Deniz Ertaş

Galatasaray, Konyaspor'dan 21 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş ile ilgileniyor.

calendar 04 Mayıs 2026 08:05 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 08:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kaleci hedefi: Deniz Ertaş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bu sezon kaleyi korumadığı maçlarda Günay Güvenç çare olamadı.

Yokluğunda Turkcell Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elenen sarı-kırmızılılar, son Süper Lig maçında ise Samsunspor'dan fark yedi.

KALEYE DENİZ ERTAŞ

Yedek kaleciler, Günay Güvenç ve oyuna sonradan giren Batuhan Şen sınıfta kaldı. Yeni sezonda Uğurcan'a alternatif isimler değişecek. Günay yerine kulübeye yedek olarak Konyaspor'dan Deniz Ertaş düşünülüyor. 2005 doğumlu file bekçisi, alt yaş kategorisinde düzenli olarak Milli Takım'a seçildi. 1.93 boyundaki Deniz'e geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

GERİ DÖNÜYOR

Sözleşmesi sona erecek Batuhan Şen'e veda edecek Galatasaray, kalede altyapı kontenjanını ise Jankat Yılmaz'dan yana kullanacak. Kiralık gittiği Eyüpspor'da göz dolduran 21 yaşındaki eldiven, sezon sonunda dönecek ve sözleşmesi uzatılacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.