Orta hakeme yumruk atıldı, karşılaşma tatil edildi!

Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda yer alan Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya çok sayıda taraftar katılırken, her iki takımda sahada gol bulmak için mücadele verdi. Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43'üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk attı. B.Y., futbolcular ve polis tarafından sahadan çıkartıldı. Hakem Kunt, maçı tatil ederken, şikayeti üzerine B.Y. gözaltına alındı. Maçın ardından Kunt, Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Maçla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi



