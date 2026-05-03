Bournemouth üç puanı üç golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.



Vitality'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.



Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Jefferson Lerma (K.K), 32. dakikada Eli Junior Kroupi ve 77. dakikada Rayan kaydetti.



Milli yıldızımız Enes Ünal 80. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 52'ye yükseltti. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Bournemoyth gelecek hafta deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.



Crystal Palace ise sahasında Everton'u ağırlayacak.