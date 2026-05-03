03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
17:00
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
2-024'
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-024'
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
0-024'
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
0-024'
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
0-023'
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-023'
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
15:30
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
15:30
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
15:00
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
15:30
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-179'
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
17:15
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
16:30
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
16:00
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
15:00
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-058'
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
16:00
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
16:00
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

14 yıllık seriye son! Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon

Levski Sofya, Bulgaristan Ligi'nde 17 yıl aradan sonra ilk kez şampiyon oldu. Bulgaristan Ligi'nde Ludogorets'in 14 yıllık üst üste şampiyonluk serisi bitti.

calendar 03 Mayıs 2026 12:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Bulgaristan Ligi'nde tarihi bir sezon geride kaldı. Levski Sofya, sahasında CSKA 1948'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.



17 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Levski Sofya, bu zaferle birlikte tam 17 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaştı. Mavi-beyazlı ekip, kulüp tarihindeki 27'nci şampiyonluğunu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Levski Sofya, son olarak 2008/09 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



LUDOGORETS'İN SERİSİ SONA ERDİ

Bulgaristan Ligi'ne uzun yıllar damga vuran Ludogorets Razgrad'ın 14 sezonluk üst üste şampiyonluk serisi de bu sonuçla birlikte sona erdi. Levski Sofya, rakibinin yıllardır süren dominasyonuna son vererek ligde yeni bir dönemin kapısını araladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
