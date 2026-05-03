14 yıllık seriye son! Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon

Bulgaristan Ligi'nde tarihi bir sezon geride kaldı. Levski Sofya, sahasında CSKA 1948'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.









17 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK



Levski Sofya, bu zaferle birlikte tam 17 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaştı. Mavi-beyazlı ekip, kulüp tarihindeki 27'nci şampiyonluğunu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Levski Sofya, son olarak 2008/09 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.







LUDOGORETS'İN SERİSİ SONA ERDİ



Bulgaristan Ligi'ne uzun yıllar damga vuran Ludogorets Razgrad'ın 14 sezonluk üst üste şampiyonluk serisi de bu sonuçla birlikte sona erdi. Levski Sofya, rakibinin yıllardır süren dominasyonuna son vererek ligde yeni bir dönemin kapısını araladı.



