Beşiktaş, Yüksekova karşısında galibiyeti son anda kaçırdı

Kadınlar Futbol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Yüksekova karşı karşıya geldi.



Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Beşiktaş'ın 7. dakikada Jelena Karlicic ile bulduğu gole, Yüksekova 89'da Princella Adubea ile cevap verdi.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 47'ye, iki maçı eksik olan Yüksekova ise 48 puana yükseldi.



GELECEK MAÇLARI



Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Ordu temsilcisi Ünye Kadın ile karşılaşacak.



Yüksekova ise erteleme maçında sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.



