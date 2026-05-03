Batuhan Şen, Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıktı

Galatasaray'ın 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen, Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesinin ardından sarı-kırmızılı formayla ilk lig maçına çıktı.
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve A takımdaki ilk maçına 2018-2019 sezonunda çıkan Batuhan, Samsunspor karşılaşmasıyla Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig müsabakasında görev aldı.
Batuhan Şen, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 yendikleri maçta 82. dakikada oyuna dahil olmuştu.
