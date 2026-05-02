Galatasaray'a müjdeli haber: Raphael Onyedika

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-032'
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
1-032'
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
0-032'
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
19:00
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
19:00
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
17:30
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
17:30
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
17:30
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
16:30
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
0-131'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
19:00
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-02'
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
1-02'
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
0-02'
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
0-01'
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
0-02'
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
0-02'
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
0-01'
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
0-02'
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
0-00'
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
0-01'
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-00'
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
17:30
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
19:30
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
16:00
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
16:00
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
16:00
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
16:00
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
16:00
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
16:00
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
16:30
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
16:30
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
16:30
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
16:30
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
17:00
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
17:00
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
17:00
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
19:30
02 Mayıs
Villarreal-Levante
15:00
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
17:15
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
19:30
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
16:00
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
19:00
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
16:00
02 Mayıs
PSG-Lorient
18:00
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
0-02'

Galatasaray'a müjdeli haber: Raphael Onyedika

Club Brugge'ün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Raphael Onyedika, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Ara transferde Galatasaray'ın da teklif yaptığı Nijeryalı orta saha, kariyerine farklı bir kulüpte devam etmeye hazırlanıyor.

02 Mayıs 2026 13:59 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Belçika Pro League ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

HET Nieuwsblad'a göre; Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'nın, kulübünün sunduğu yeni sözleşme teklifini reddettiği öğrenildi. Belçika temsilcisi, oyuncuyla kontrat uzatma görüşmelerini bir süredir sürdürüyordu ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. 

AYRILIK KARARI

Mevcut sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 23 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığı belirtildi. Onyedika'nın kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek istediği ifade ediliyor.

ONYEDIKA DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Onyedika için hamle yaptığı ancak Belçika temsilcisinin oyuncunun ayrılığına izin vermediği biliniyordu.

SÖZLEŞME KRİZİ TRANSFER FIRSATI YARATTI

Onyedika, gelecek sezon Club Brugge ile sözleşmesinin son yılına girecek. Nijeryalı futbolcunun kulübünden gelen kontrat yenileme tekliflerini kabul etmemesi, transfer sürecinin seyrini değiştirdi. 

Belçika ekibi, oyuncunun bedelsiz ayrılma ihtimalini beklemek istemiyor. Bu nedenle Club Brugge'ün yaz transfer döneminde Onyedika için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade ediliyor.

2022'DE TRANSFER OLDU

Raphael Onyedika, 2022 yılında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'dan Club Brugge'e transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon Club Brugge formasıyla 40 maça çıkan Onyedika, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.