Galatasaray'a müjdeli haber: Raphael Onyedika

Belçika Pro League ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Raphael Onyedika'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ





HET Nieuwsblad'a göre; Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'nın, kulübünün sunduğu yeni sözleşme teklifini reddettiği öğrenildi. Belçika temsilcisi, oyuncuyla kontrat uzatma görüşmelerini bir süredir sürdürüyordu ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.



AYRILIK KARARI



Mevcut sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 23 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığı belirtildi. Onyedika'nın kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek istediği ifade ediliyor.





ONYEDIKA DOSYASI YENİDEN AÇILDI



Galatasaray'ın ara transfer döneminde Onyedika için hamle yaptığı ancak Belçika temsilcisinin oyuncunun ayrılığına izin vermediği biliniyordu.



SÖZLEŞME KRİZİ TRANSFER FIRSATI YARATTI



Onyedika, gelecek sezon Club Brugge ile sözleşmesinin son yılına girecek. Nijeryalı futbolcunun kulübünden gelen kontrat yenileme tekliflerini kabul etmemesi, transfer sürecinin seyrini değiştirdi.



Belçika ekibi, oyuncunun bedelsiz ayrılma ihtimalini beklemek istemiyor. Bu nedenle Club Brugge'ün yaz transfer döneminde Onyedika için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade ediliyor.



2022'DE TRANSFER OLDU



Raphael Onyedika, 2022 yılında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'dan Club Brugge'e transfer olmuştu.



PERFORMANSI



Bu sezon Club Brugge formasıyla 40 maça çıkan Onyedika, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.



