1 Mayıs Otobüsler Ücretsiz mi? 2026 | 1 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz mi? (İstanbul, Ankara, İzmir)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de toplu taşıma oldu. Resmi tatil sebebiyle birçok kamu kurumu kapalı olurken okullar ve üniversiteler tatil olacak. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması genellikle resmi bayramlarda geçerli oluyor. Peki,1 Mayıs'ta (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma bedava mı?



Bu sene 1 Mayıs, Perşembe günü kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek. İstanbul

İETT İstanbul'dan yapılan duyuruda ise kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 1 Mayıs günü ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanılacağı yer aldı.



Perşembe günü otobüsler cumartesi tarifesiyle, metrobüsler ise hafta içi tarifesiyle çalışacak.



Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları ücretsiz olmayacak.





Ankara

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Otobüs ve raylı sistemler hafta sonu saatlerine göre çalışacak.



İzmir

İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metro ve Tramvay 1 Mayıs günü yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. İZBAN ise ücretsiz olacak.



Düzenlemeden; Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontorlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç.