Haber Tarihi: 30 Nisan 2026 11:41 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 11:41

1 Mayıs Otobüsler Ücretsiz mi? 2026 | 1 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz mi? (İstanbul, Ankara, İzmir)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün coşkusu yaşanırken, birçok vatandaşın merak ettiği önemli bir konu da toplu taşımanın durumu. Özellikle 1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi veya genel olarak 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi soruları sıkça soruluyor. Bu özel günde şehir içi ulaşımını planlayanlar için tüm detayları bu haberimizde açıklıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde 1 Mayıs toplu taşıma araçlarının, özellikle

1 Mayıs Otobüsler Ücretsiz mi? 2026 | 1 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz mi? (İstanbul, Ankara, İzmir)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de toplu taşıma oldu. Resmi tatil sebebiyle birçok kamu kurumu kapalı olurken okullar ve üniversiteler tatil olacak. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması genellikle resmi bayramlarda geçerli oluyor. Peki,1 Mayıs'ta (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma bedava mı?
 
1 MAYIS'TA OTOBÜSLER, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?
Bu sene 1 Mayıs, Perşembe günü kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.
İstanbul
İETT İstanbul'dan yapılan duyuruda ise kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 1 Mayıs günü ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanılacağı yer aldı.

Perşembe günü otobüsler cumartesi tarifesiyle, metrobüsler ise hafta içi tarifesiyle çalışacak.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları ücretsiz olmayacak.


Ankara
EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Otobüs ve raylı sistemler hafta sonu saatlerine göre çalışacak.

İzmir
İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metro ve Tramvay 1 Mayıs günü yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. İZBAN ise ücretsiz olacak.

Düzenlemeden; Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontorlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç.

Diğer Haberler

Galatasaray, liderliği bırakmadı! Galatasaray Galatasaray, liderliği bırakmadı!
Fenerbahçe'de böylesi görülmedi: Sidiki Cherif Fenerbahçe Fenerbahçe'de böylesi görülmedi: Sidiki Cherif
Beşiktaş, Taylan Bulut'a kulüp arıyor! Beşiktaş Beşiktaş, Taylan Bulut'a kulüp arıyor!
Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar Galatasaray Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar
Galatasaray'a Mauro Icardi çağrısı! Galatasaray Galatasaray'a Mauro Icardi çağrısı!
Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler Beşiktaş Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı! UEFA Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı!
Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı! UEFA Konferans Ligi Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı!
Nottingham Forest final için avantajı kaptı! UEFA Avrupa Ligi Nottingham Forest final için avantajı kaptı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Burak Yılmaz, Lille'in başına geçiyor
2
Ederson'un cezası belli oldu!
3
En-Nesyri, Suudi Arabistan'da gündem oldu
4
Galatasaray, Anguissa için devrede!
5
Fenerbahçe'de 3 futbolcuya flaş teklif!
6
Fenerbahçe Beko, Final Four'a bir maç uzaklıkta!
7
Ersin Destanoğlu'na Süper Lig'den talip çıktı!

