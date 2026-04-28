Mehmet Ali Aydınlar kimdir, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Aydınlar serveti ne kadar?

Milyar dolarlık bütçelerle kulübün mali yapısını uçurması beklenen, ancak geçmiş dönem (3 Temmuz) olaylarıyla da tartışmaların odağında olan o ağır topu yakından tanımak isteyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kim bu sağlık imparatorluğunun kurucusu?

Kısa, net ve profilini anında çizecek o CV detayları:

Doğum Yılı ve Yeri: 24 Temmuz 1956 tarihinde Malatya'nın Arapgir ilçesinde dünyaya gelmiştir (Şu an 69 yaşındadır).

Eğitim Hayatı: Galatasaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'ndan (günümüz adıyla Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezun olmuştur.

Kariyer Başlangıcı: İş hayatına 1981 yılında mali müşavir olarak başlamış, keskin zekası ve yatırım öngörüsüyle kısa sürede sağlık sektörüne yönelmiştir.

Özel Hayatı: Evli ve iki çocuk babasıdır. (Oğlu Kerem Aydınlar'ı genç yaşta trajik bir trafik kazasında kaybetmiş ve anısına devasa bağışlar yapmıştır.)

Mehmet Ali Aydınlar denilince akla gelen tek bir devasa marka vardır: Acıbadem Sağlık Grubu! 1991 yılında küçük bir semt hastanesi olarak kurduğu Acıbadem'i, bugün dünyanın en büyük sağlık markalarından biri haline getirmiştir.

Acıbadem Holding: Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Acıbadem bugün Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Hollanda ve Sırbistan başta olmak üzere onlarca dev hastane, tıp merkezi ve binlerce çalışanıyla dev bir holdingdir.

Küresel Ortaklık: 2011 yılında, Uzak Doğu'nun en büyük devlet fonlarından olan Malezya merkezli Khazanah Nasional ve IHH Healthcare ile milyarlarca dolarlık tarihi bir ortaklığa imza atarak şirketini küresel bir güce dönüştürmüştür.

Eğitim Yatırımları: Tıp ve sağlık bilimleri alanında Türkiye'nin en prestijli kurumlarından biri olan Acıbadem Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Sıra geldi kongre üyelerinin ve Fenerbahçe taraftarının en çok dikkatini çeken o astronomik rakamlara! Aydınlar, şu an kulislerde adı geçen başkan adayları arasındaki en zengin isim konumundadır.

Forbes dergisinin yayımladığı "En Zengin Türkler" ve "Dünya Milyarderleri" listelerinde uzun yıllardır demirbaş isimlerden biridir.

Şahsi servetinin güncel verilere göre 1.2 MİLYAR DOLAR ile 1.5 MİLYAR DOLAR arasında olduğu tahmin edilmektedir!

Bu devasa nakit gücü ve küresel finans çevrelerindeki kredibilitesi, Fenerbahçe'nin borç yükünü sıfırlama ve dünya yıldızlarını getirme vaadi için en büyük silahı olarak görülüyor.

Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe ile olan ilişkisi oldukça derin, bir o kadar da tartışmalıdır:

Efsanevi Sponsorluk: Geçmiş yıllarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na (Fenerbahçe Acıbadem) yıllarca devasa sponsorluk yapmış ve takıma Dünya Şampiyonluğu kazandırmıştır.

3 Temmuz Süreci ve TFF: 2011 yılında yaşanan o karanlık "şike kumpası" sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olarak görev yapıyordu. O dönemde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemesi kararı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlarla büyük bir gerilim yaşamış ve sonrasında istifa etmişti.

2013 Başkanlık Yarışı: 2013 yılındaki kongrede Aziz Yıldırım'a karşı Fenerbahçe Başkan Adayı olarak yarışmış, ancak seçimi kaybetmiştir.

Şimdi 2026 olağanüstü kongresinde, geçmişteki buzları eriterek o devasa finansal gücüyle yeniden "Ben de varım!" demeye hazırlanan Mehmet Ali Aydınlar'ın yapacağı resmi açıklama nefes kesici olacak!