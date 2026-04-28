27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Tedesco'nun yerine 2 aday

Fenerbahçe, Tedesco'nun yerine 2 teknik direktör adayı belirledi. 2 isim de sarı-lacivertlilerin başına geçmeye hazır durumda.

calendar 28 Nisan 2026 08:23
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı.

Yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıların ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı.

Ligin son 3 maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağı ifade edildi.

ADAYLAR AYKUT KOCAMAN VE İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine geçecek teknik direktör adayları da şekillendi. beIN SPORTS'un geçtiği habere göre sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan adaylar Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.

Yeni hocayla ilgili nihai kararı seçim sonrası gelecek başkanın vereceği aktarıldı.

İKİ İSİM DE GELMEYE HAZIR

Bu arada hem Aykut Kocaman hem de İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmeye sıcak bakıyor. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
