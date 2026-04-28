Tedesco'nun yerine 2 aday

Derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı.
Yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıların ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı.
Ligin son 3 maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağı ifade edildi.
ADAYLAR AYKUT KOCAMAN VE İSMAİL KARTAL
Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine geçecek teknik direktör adayları da şekillendi. beIN SPORTS'un geçtiği habere göre sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan adaylar Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
Yeni hocayla ilgili nihai kararı seçim sonrası gelecek başkanın vereceği aktarıldı.
İKİ İSİM DE GELMEYE HAZIR
Bu arada hem Aykut Kocaman hem de İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmeye sıcak bakıyor.
