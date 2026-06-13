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Türk Hava Yolları, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı transfer etti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı transfer ettiğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 03:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Hava Yolları, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı transfer etti
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı transfer ettiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Lazareva, geçen sezonu Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor'da geçirdi.

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