27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman ve İsmail Kartal yorumu

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin, Domenico Tedesco'nun görevinden alınması sonrası konuştu.

calendar 28 Nisan 2026 00:37 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 00:38
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin, Domenico Tedesco'nun görevinden alınması sonrası açıklamalarda bulundu.

Yerli teknik adamın göreve gelmesi gerektiğini söyleyen Oğuz Çetin; eski takım arkadaşı Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile ilgili konuştu.

Oğuz Çetin yaptığı açıklamada "Bana sorarsanız, Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihinde yerli teknik adam yatırımı yeterince yapılmadı. Baktığınız zaman uzun yıllar öne çıkan, Fatih Terim ya da Okan Buruk gibi isimler çıkmadı. Öne çıkan isimler Aykut Kocaman ve İsmail Kartal oldu. Fenerbahçe'de her iki hocamız da güven veriyor ancak Aykut hocanın artı bir özelliği var; liderlik vasfı ve camiayı toparlama konusunda önemli avantajlara sahip.

Artık gün, birlik olma günüdür. Bu noktada Aykut hocanın adı öne çıktığı takdirde, kendisinin bireysel olarak getirilmemesi gerekir. Göreve geldiğinde, Fenerbahçe'nin futbol aklıyla birlikte hareket etmesi şarttır. Tek bir teknik adamı göreve getirmek her zaman kaosu da beraberinde getirebiliyor. Fenerbahçe'nin bugün ihtiyacı olan şey, kulüp değerlerine sahip, liyakatli kişilerin Aykut Kocaman gibi önemli bir isimle birlikte hareket edebilmesidir." dedi.

SADETTİN SARAN, AZİZ YILDIRIM

Açıklamalarına devam eden Oğuz Çetin "Camia içerisinde sayın Aziz Yıldırım, tarihin efsane başkanıdır. Ali Koç'un ise 7 yıllık bir hizmet süresi var ancak bu süreç başarısız geçti, buna rağmen niyeti iyiydi. Şimdi Sadettin Saran başkanlığında artık ayrışma değil, efsane başkanın herkesi toparlayarak Fenerbahçe adına birlik ve beraberliği oluşturması yönünde net mesajlar verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
