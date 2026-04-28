Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman ve İsmail Kartal yorumu

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin, Domenico Tedesco'nun görevinden alınması sonrası açıklamalarda bulundu.



Yerli teknik adamın göreve gelmesi gerektiğini söyleyen Oğuz Çetin; eski takım arkadaşı Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile ilgili konuştu.



Oğuz Çetin yaptığı açıklamada "Bana sorarsanız, Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihinde yerli teknik adam yatırımı yeterince yapılmadı. Baktığınız zaman uzun yıllar öne çıkan, Fatih Terim ya da Okan Buruk gibi isimler çıkmadı. Öne çıkan isimler Aykut Kocaman ve İsmail Kartal oldu. Fenerbahçe'de her iki hocamız da güven veriyor ancak Aykut hocanın artı bir özelliği var; liderlik vasfı ve camiayı toparlama konusunda önemli avantajlara sahip.



Artık gün, birlik olma günüdür. Bu noktada Aykut hocanın adı öne çıktığı takdirde, kendisinin bireysel olarak getirilmemesi gerekir. Göreve geldiğinde, Fenerbahçe'nin futbol aklıyla birlikte hareket etmesi şarttır. Tek bir teknik adamı göreve getirmek her zaman kaosu da beraberinde getirebiliyor. Fenerbahçe'nin bugün ihtiyacı olan şey, kulüp değerlerine sahip, liyakatli kişilerin Aykut Kocaman gibi önemli bir isimle birlikte hareket edebilmesidir." dedi.



SADETTİN SARAN, AZİZ YILDIRIM



Açıklamalarına devam eden Oğuz Çetin "Camia içerisinde sayın Aziz Yıldırım, tarihin efsane başkanıdır. Ali Koç'un ise 7 yıllık bir hizmet süresi var ancak bu süreç başarısız geçti, buna rağmen niyeti iyiydi. Şimdi Sadettin Saran başkanlığında artık ayrışma değil, efsane başkanın herkesi toparlayarak Fenerbahçe adına birlik ve beraberliği oluşturması yönünde net mesajlar verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



