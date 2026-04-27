1 Mayıs'ta Ek Ders Ödenir Mi? 2026

Bilindiği üzere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Mayıs 2026 gününe denk gelen bu önemli günde okullarda ders yapılmayacaktır. Bu durum, öğretmenlerin o günkü ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Öğretmenler, haftalık ders programlarında yer alan ek ders saatlerinin resmi tatil nedeniyle kesilip kesilmeyeceğini öğrenmek istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliklerine göre, 1 Mayıs ve diğer resmi tatil günlerinde öğretmenlere ek ders ücreti ödenmektedir. Bu ödeme, dersin fiilen yapılıp yapılmamasına bağlı olmaksızın, öğretmenlerin haftalık ders çizelgesinde yer alan ek ders saatleri üzerinden gerçekleştirilir. Yani, 1 Mayıs 2026 günü ders yapılmayacak olsa bile, o güne denk gelen ek ders ücretleri öğretmenlere ödenecektir.

Resmi tatillerde, öğretmenlerin haftalık ders programlarında yer alan tüm ek ders ücretleri ödenir. Buna göre:

Normal Müfredat Kapsamındaki Ek Dersler: Öğretmenlerin maaş karşılığı olan ders saatlerinin üzerindeki dersler için ödenen ek ders ücretleri, 1 Mayıs'ta da ödenecektir.



DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Ek Dersleri: Haftalık ders programında yer alıyorsa, DYK kapsamında verilen derslerin ek ders ücretleri de 1 Mayıs'ta ödenecektir.



Sınıf/Şube Rehberlik Ek Dersleri: Haftalık çizelgede yer alan rehberlik görevleri için ödenen ek ders ücretleri de resmi tatilde kesilmez.



Diğer Ek Ders Görevleri: Belirli projeler, komisyon üyelikleri gibi görevler için ödenen ek ders ücretleri de aksamayacaktır.



Ek ders ücretlerinin yatırılma tarihleri, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ödeme takvimlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle, ek ders ücretleri her ayın 1'i ile 15'i arasında öğretmenlerin hesaplarına yatırılmaktadır. 1 Mayıs resmi tatiline denk geldiği için, Mayıs ayı ek ders ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda ilçe milli eğitim müdürlüklerinden bilgi almak en doğru yöntem olacaktır. Ancak genel uygulama, ödemelerin bu tarihler arasında yapılması yönündedir.