Fenerbahçeli taraftarlardan Ederson ve takıma tepki; taş atıldı!

Fenerbahçeli taraftarlar, derbinin ardından kaleci Ederson'a tepki gösterdi. Ayrıca takım otobüsüne taş atıldı.



Sarı-lacivertli taraftarların sezon içerisinde daha önce de tepki gösterdiği Brezilyalı eldiven, Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılıların kazandığı penaltının ardından itirazların nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Fenerbahçeli taraftarlar, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Samandıra'ya gitti ve takıma tepki gösterdi.



Takımı karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ederson'a tepki gösterdi.



TAKIM OTOBÜSÜNE YABANCI MADDE



Öte yandan Samandıra'ya giden bazı Fenerbahçeli taraftarlar, takım otobüsüne yabancı madde attı. Atılan maddelerin taş olduğu öne sürüldü.







