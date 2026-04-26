Porto, Deniz Gül ile şampiyonluğa koşuyor!

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Estrela ile Porto karşı karşıya geldi. Jose Gomes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1'lik skorla kazandı.



Porto'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan ve 37. dakikada Deniz Gül attı.



Estrela'nın golü 79. dakikada Jovane'den geldi.



Porto, bu galibiyetin ardından puanını 82'ye yükseltti ve bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde zirve yer aldı.



Estrela ise 28 puanla küme düşme hattının 1 basamak üstünde kaldı.



Porto, gelecek hafta Alverca'yı konuk edecek. Estrela ise Moreirense deplasmanına gidecek.



