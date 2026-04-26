Bandırmaspor play-off umutlarını son haftaya bıraktı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında şampiyon Erzurumspor, sahasında Bandırmaspor'u konuk etti.



Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Bandırmaspor, 83. dakikada Atınç Nukan'ın golüyle öne geçti. Erzurumspor ise 90+4. dakikada Eren Tozlu'nun kaydettiği golle eşitliği sağladı.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 57'ye yükselterek 8. sırada yer aldı ve play-off umutlarını son haftaya taşıdı. Şampiyon Erzurumspor ise puanını 80'e çıkardı.



Ligin son haftasında Erzurumspor, Çorum FK deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.



