Fenerbahçeli ünlü isimler deplasman tribününde

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'yi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Oyuncular İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve Ceyhun Fersoy'un yanı sıra sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Selahattin Baki de tribünde yer aldı.
Ayrıca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da tribünde takımını destekledi.
