Keçiörengücü evinde fırsatı kaçırmadı!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Keçiörengücü, Manisa FK'yi konuk etti.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, rakibinin 9 kişi kaldığı maçı 2-1 kazandı.



Mücadelede ilk golü 18. dakikada Keçiörengücü'nden Junior Fernandes kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Bu golden 6 dakika sonra Junior Fernandes, 24. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Karşılaşmanın 36. dakikasında Manisa FK'de Yasin Güreler, rakibine yaptığı faul sebebiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



45+3. dakikada Keçiörengücü'nde Abdullah Çelik kendi kalesine gol attı ve Manisa FK eşitliği yakaladı.



İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken 67. dakikada Wellington, Keçiörengücü'nü yeniden öne geçiren golü attı.



Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise Manisa FK'de Mamadou Cissokho da rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve Ege temsilcisi mücadelede 9 kişi kaldı.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Keçiörengücü oldu.



Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, puanını 57'ye yükseltti ve 7. sıraya oturarak playoff potasına yerleşti. 52 puanda kalan Manisa FK ise 10. sırada konumlandı.



8. sıradaki Bandırmaspor ile aynı puanda olan Keçiörengücü'nün sezonu play-off potasında tamamlayabilmesi için son haftada alınan sonuçlar belirleyici olacak.



Ligin son haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.



